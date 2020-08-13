Euro
8.66
Dolar
7.34
BIST 100
1,100.26
Altın
1,947.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesinin toplu açılış töreninde konuşuyor
logo
Dünya

DSÖ: Dünya genelindeki okulların yüzde 43'ünde el yıkama imkanı yok

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Dünyadaki beş okuldan ikiden fazlası temel el yıkama imkanlarından yoksun ve bu tahminen 818 milyon çocuğu olumsuz etkiliyor. Bu, okulların açılmasında başlıca engel." dedi.

Bayram Altuğ   | 13.08.2020
DSÖ: Dünya genelindeki okulların yüzde 43'ünde el yıkama imkanı yok

Geneve

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelindeki okulların yüzde 43'ünde el yıkama imkanının bulunmamasının okulların yeniden açılmasının önündeki en büyük engel olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, DSÖ üyesi ülkelerden bazı bakanlar ve diplomatlara video konferans yoluyla hitap etti.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede el hijyeninin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, DSÖ ve UNICEF'in hazırladığı yeni rapor hakkında bilgi verdi. Dünya genelinde okulların yeniden açılmasının önündeki en büyük engel olarak okullarda el yıkama imkanlarının olmamasını gösteren Ghebreyesus, "Dünyadaki beş okuldan ikiden fazlası temel el yıkama imkanlarından yoksun ve bu tahminen 818 milyon çocuğu olumsuz etkiliyor. Bu, okulların açılmasında başlıca engel." dedi.

Ghebreyesus, bu okulların çoğunda temiz su, hatta tuvalet bile bulunmadığını ve bu sorunun Kovid-19 salgını öncesine dayandığını ifade ederek "Okullar da dahil olmak üzere tüm ortamlarda enfeksiyonları etkili şekilde önleme ve kontrol için suya, sanitasyona ve hijyen hizmetlerine erişim çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ-UNICEF ortak raporundan çarpıcı rakamlar

Rapora göre, 2019'da dünya genelinde okulların yüzde 43'ünde Kovid-19'dan korunmak için hayati tedbirler arasında yer alan su ve sabunla el yıkama imkanı bulunmuyor. 

Buna göre, 355 milyon çocuğun okullarında su var ancak sabun yok. 462 milyon öğrenci ise su ya da musluğun olmadığı okullara gitmek zorunda kalıyor.

Ayrıca, dünya çapındaki okulların üçte birinde içecek su kısıtlı ya da hiç yok. 698 milyon çocuğun okullarında ise temel temizlik hizmeti bulunmuyor.





Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca'dan hasta ziyareti uyarısı
MKE Ankaragücü'nde bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 228 bin 57'ye çıktı
Lübnan Sağlık Bakanı: Beyrut'ta Kovid-19 hastalarına ayrılan yatakların yarısı doldu

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan hasta ziyareti uyarısı

Sağlık Bakanı Koca'dan hasta ziyareti uyarısı

MKE Ankaragücü'nde bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Koronavirüs salgınında son 24 saat

DSÖ: Dünya genelindeki okulların yüzde 43'ünde el yıkama imkanı yok

DSÖ: Dünya genelindeki okulların yüzde 43'ünde el yıkama imkanı yok
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 228 bin 57'ye çıktı

Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 228 bin 57'ye çıktı
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan eğitim için Kovid-19'la mücadele çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan eğitim için Kovid-19'la mücadele çağrısı