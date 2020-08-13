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Dünya

Libya'da Hafter milisleri, Kaddafi yanlısı 6 kişiyi alıkoydu

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, devrik lider Muammer Kaddafi rejimini destekleyici gösteri yaptıkları gerekçesiyle Sirte ve Bingazi'de 6 sivili alıkoydu.

Mücahit Aydemir   | 13.08.2020
Libya'da Hafter milisleri, Kaddafi yanlısı 6 kişiyi alıkoydu

Trablus

Sivil toplum kuruluşu Libya İnsan Hakları İhlalleri Gözlemevinden yapılan açıklamaya göre, Sirte'de Kaddafi yanlısı gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 4 kişi Hafter güçlerince alıkonuldu. 

Bingazi'de de 2 kişinin, Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi lehine sloganların yazılı olduğu pankart taşıdıkları görüntülerin yayımlanmasının ardından alıkonulduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerden 3'ünün serbest bırakıldığı, diğer kişilerin durumu hakkında ise henüz bilgi edinilmediği kaydedildi.

Olayın "keyfi gözaltı" olduğuna işaret edilen açıklamada, tutukluların durumu hakkında bilgi verilmesi ve tüm kaçırılanlar ile yargısız hapiste tutulanların derhal serbest bırakılması istendi.

Libya'nın orta-kuzey kesiminde Akdeniz kıyısında yer alan Sirte kenti, 2011'de devrilen Kaddafi'nin doğum yeri olarak biliniyor.

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