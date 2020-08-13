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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmit Belediyesinin toplu açılış töreninde konuşuyor
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Dünya

Netanyahu Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planının ertelendiğini ancak planda değişiklik olmadığını açıkladı

İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planını ertelediğini ancak planda bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Esat Fırat   | 13.08.2020
Netanyahu Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planının ertelendiğini ancak planda değişiklik olmadığını açıkladı

Kudüs

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planını ertelediğini ancak planda bir değişiklik olmadığını açıkladı.

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