Netanyahu Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planının ertelendiğini ancak planda değişiklik olmadığını açıkladı
İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planını ertelediğini ancak planda bir değişiklik olmadığını açıkladı.
Kudüs
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planını ertelediğini ancak planda bir değişiklik olmadığını açıkladı.
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