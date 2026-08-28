Arakanlı Müslümanların Myanmar’daki baskı ve saldırılar nedeniyle başlayan kitlesel göçünün üzerinden 9 yıl geçti. Bangladeş’teki kamplarda yaşam mücadelesi sürerken yeni neslin eğitimden kopmaması için çalışmalar yürütülüyor.

DOSYA: Vatanından Uzak Arakanlılar Arakanlı Müslümanların Myanmar’daki baskı ve saldırılar nedeniyle başlayan kitlesel göçünün üzerinden 9 yıl geçti. Bangladeş’teki kamplarda yaşam mücadelesi sürerken yeni neslin eğitimden kopmaması için çalışmalar yürütülüyor.

Anadolu Ajansının “Vatanından Uzak Arakanlılar” başlıklı haber dosyası, Myanmar’daki baskı ve saldırılar nedeniyle yurtlarından ayrılmak zorunda kalan Arakanlı Müslümanların 9 yıldır süren göç ve yaşam mücadelesini ele alıyor.

Dosyada, Arakanlı Müslümanların yıllardır maruz kaldığı ayrımcı politikalar ve şiddet olaylarından 2017’deki büyük kitlesel göçe uzanan süreç aktarılırken, Bangladeş’in Cox’s Bazar bölgesindeki mülteci kamplarında devam eden zorlu yaşam koşullarına da yer veriliyor.

Kamplarda doğup büyüyen yeni neslin eğitimden kopmaması için yürütülen çalışmaların da ele alındığı dosyada, Türk sivil toplum kuruluşlarının çocuk ve gençlerin eğitime erişimini desteklemeye yönelik faaliyetleri anlatılıyor.

Arakanlı Müslümanların vatanlarından kopuşunun üzerinden 9 yıl geçti

Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşayan ve kendilerine özgü dilleri, kültürleri olan Arakanlı Müslümanlar, ülkenin 1948'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana sistematik baskı ve ayrımcı uygulamalara maruz kalıyor.

Bangladeş sınırı yakınındaki Arakan'da yaşayan bu Müslüman azınlık, Myanmar hükümeti tarafından "Bangladeş'ten gelen göçmenler" olarak görülüyor.

Türkiye, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaralarını sarıyor

Kamplardaki aşırı kalabalık, yetersiz hijyen koşulları, temiz su ve sanitasyon imkanlarına sınırlı erişim, Arakanlı Müslümanların özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı kırılganlığını artırarak salgın riskinin sürekli canlı kalmasına neden oluyor.

Bu nedenle Türkiye, Myanmar'daki zulümden kaçıp Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki mülteci kamplarına sığınan Arakanlı Müslümanların karşılaştığı sağlık sorunlarına çözüm sunmak amacıyla 2018'de Türk Sahra Hastanesini kurdu.

Türk STK'ler Arakanlı çocukların ve gençlerin eğitimden kopmaması için çalışıyor

Kamplarda zorlu yaşam koşulları altında hayatlarını sürdüren Arakanlı çocuklar ve gençler, temel ihtiyaçların yanı sıra düzenli ve nitelikli eğitime erişimde de çeşitli güçlüklerle karşı karşıya kalıyor.

Bu nedenle kamplarda yürütülen eğitim faaliyetleri, çocukların eğitimden mahrum kalmaması ve geleceğe hazırlanabilmeleri açısından hayati önem taşıyor.