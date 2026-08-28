Türk sivil toplum kuruluşları (STK), zorlu kamp koşullarında yaşamlarını sürdüren Arakanlı çocukların ve gençlerin eğitimden kopmaması ve geleceğe daha donanımlı hazırlanabilmesi için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Türk STK'ler Arakanlı çocukların ve gençlerin eğitimden kopmaması için çalışıyor Türk sivil toplum kuruluşları (STK), zorlu kamp koşullarında yaşamlarını sürdüren Arakanlı çocukların ve gençlerin eğitimden kopmaması ve geleceğe daha donanımlı hazırlanabilmesi için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Vatanından Uzak Arakanlılar" başlıklı üç bölümlük haber dosyasının üçüncü bölümünde, Türk STK'lerin Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki kamplarda yaşayan Arakanlı Müslüman çocukların ve gençlerin eğitime erişimini desteklemek amacıyla yürüttüğü faaliyetler ele alındı.

Kamplarda zorlu yaşam koşulları altında hayatlarını sürdüren Arakanlı çocuklar ve gençler, temel ihtiyaçların yanı sıra düzenli ve nitelikli eğitime erişimde de çeşitli güçlüklerle karşı karşıya kalıyor.

Ülkelerindeki baskı ve zulümden kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların kitlesel göçünün üzerinden 9 yıl geçerken, bu süre zarfında kamplarda doğup büyüyen ve kamp dışında hiç örgün eğitim almayan yeni bir nesil ortaya çıktı.

Bu nedenle kamplarda yürütülen eğitim faaliyetleri, çocukların eğitimden mahrum kalmaması ve geleceğe hazırlanabilmeleri açısından hayati önem taşıyor.

Kamptaki Arakanlıların yükseköğretim ihtiyacı

Kampta yaşayan 19 yaşındaki Cemil Hüseyin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 yıldır burada olduğunu ve kamptaki yaşam koşullarının her geçen gün zorlaştığını söyledi.

Kampta bulunan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) çok amaçlı eğitim ve kültür merkezinde temel bilgisayar, yapay zeka, robotik ve dövüş sanatları gibi alanlarda eğitimler aldıklarını anlatan Hüseyin, bu eğitimlerle kendilerini geliştirerek geleceklerini kurmaya çalıştıklarını belirtti.

Hüseyin, kampta karşılaştıkları en önemli sorunlardan birinin eğitim olduğunu vurgulayarak, yükseköğretime erişebilmek için daha fazla fırsata ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Arakanlı gençlerin de diğer insanlar gibi eğitimlerini sürdürerek kendi geleceklerini inşa edebilmeleri gerektiğine işaret eden Hüseyin, "Bir insan olarak eğitim almak için daha fazla fırsata ve hayatımızı sürdürebilmek için insan haklarına ihtiyacımız var." dedi.

Hüseyin, Myanmar hükümeti tarafından vatandaşlık haklarının tanınması halinde ülkelerine dönmek istediğini belirterek, "Sürdürülebilir bir çözümün gelmesini bekliyoruz, evlerimize geri dönmeyi umuyoruz ve onurumuzu koruyarak hayatlarımızı yeniden kurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kampta yaşayan 16 yaşındaki Sohra Ali de 7 yaşındayken Cox's Bazar'daki mülteci kampına yerleştiklerini, 9 yıldır buradaki kamplarda yaşadığını söyledi.

Ali, kamptaki boş zamanlarında arkadaşlarıyla futbol oynadığını ve TİKA'nın çok amaçlı eğitim ve kültür merkezinde bulunan kütüphaneye gelerek kitap okuduğunu aktardı.

Kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanların yükseköğretime erişim şanslarının bulunmadığına işaret eden Ali, "Yükseköğretime ihtiyacım var, bu çok önemli." diye konuştu.

TDV, Arakanlı öğrencilerin yükseköğretime erişimi için girişimler yürütüyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), kamp içerisinde anaokulundan 12. sınıfa kadar eğitim verilen 4'ü kız, 6'sı erkek olmak üzere 10 okulda 2 bin 500'den fazla öğrenciye eğitim imkanı sağlıyor.

Kamp içerisindeki en büyük ve sistemli eğitim yapılarından birini oluşturan TDV, Arakanlı öğrencilerin üniversite eğitimine erişebilmesi için de girişimlerde bulunuyor.

Ayrıca TDV, kamp içerisinde faaliyet gösteren çok amaçlı eğitim ve kültür merkezi bünyesinde dikiş-nakış, bambu işleme, ahşap oymacılığı, elektrik-mekanik ve el sanatları atölyeleriyle mültecilere meslek edindirmeye yönelik eğitimler de veriyor.

Atölyelerde düzenlenen 4 ila 6 aylık meslek edindirme programlarını başarıyla tamamlayan kursiyerlere, öğrendikleri meslekleri sürdürebilmeleri için çeşitli ekipmanlar sağlanıyor. Böylece mültecilerin mesleklerini icra ederek geçimlerini sağlayabilecek beceriler edinmeleri amaçlanıyor.

Mesleki eğitimlerden yararlanan bazı mülteciler, kamp içerisinde TDV ve diğer kuruluşlar bünyesinde eğitim aldıkları alanlara uygun işlerde çalışabiliyor.

TİKA Arakanlıların mesleki, sosyal ve kültürel gelişimine destek veriyor

TİKA'nın 2023'te Bangladeş'teki mülteci kampında açtığı çok amaçlı eğitim ve kültür merkezinde kütüphane, konferans salonu ve müzik sınıfı bulunuyor.

Merkezde, Arakanlıların kendi geçimlerini sağlayabilecek beceriler kazanmalarına yönelik mesleki eğitimlerin dışında sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyen faaliyetler de yürütülüyor.

Çok amaçlı eğitim ve kültür merkezindeki kütüphane, Myanmar'ın resmi dili Burmaca eserleri de barındırmasıyla dikkati çekiyor.

TİKA söz konusu merkezde Türkiye ve Bangladeş'teki kurumlarla yürüttüğü işbirlikleriyle birçok farklı alanda eğitim düzenliyor. Kamplarda görev yapan öğretmenlere oyun temelli öğrenme, yapay zeka ve robotik kodlama gibi alanlarda eğitimler vererek buradaki eğitim kalitesinin artırılmasına da katkı sağlıyor.

Kızılay, kadınların gelir elde edebilmesi için eğitimler veriyor

Kızılay, Cox's Bazar'daki Arakanlı mültecilerin yaşadığı "Kamp 5"te kadınların meslek edinerek gelir elde edebilmelerine yönelik eğitim faaliyetleri yürütüyor.

El sanatları üretimi ile blok ve butik baskı alanlarında verilen eğitimleri bu yıl 160 kursiyer tamamlarken, 80 kişinin eğitimi ise sürüyor. Kızılay, yıl içinde bu programlarla yaklaşık 480 kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Bangladeş, Türkiye'nin Arakanlı Müslümanlara yönelik çabalarını takdir etti

Bangladeş Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Humayun Kabir, Türkiye'nin ve Türk STK'lerin başta eğitim ve sağlık olmak üzere birçok alanda Arakanlı Müslümanlara gösterdiği destekten övgüyle bahsetti.

Bu kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanların hayatlarını idame ettirebilmesi için eğitim ve sağlık hizmetlerine erişebilmesi gerektiğine dikkati çeken Kabir, özellikle çocukların bu hizmetlere erişiminin en önemli konu olduğunun altını çizdi.

Bakan Kabir, Türkiye'nin Myanmar'daki baskıcı rejiminden kaçıp Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanlara insanca bir yaşam sağlama konusunda Dakka hükümeti ile yaptığı işbirliğinin önemini vurguladı.

Türkiye'nin bu kamplara en çok destek veren ülkelerden biri olduğunu kaydeden Kabir, "Türk hükümetine burada yürüttüğü çalışmalar ve sağladığı finansal destekten dolayı çok minnettarız." dedi.

Kabir, Arakanlı Müslümanların ülkelerine güvenli şekilde geri dönme hakkının güvence altına alınması için diplomatik çabalar vasıtasıyla bölgesel ve küresel düzeyde bir yol bulunması gerektiğini sözlerine ekledi.