Sağlık Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ortak çalışmasıyla 2018'de Bangladeş''de kurulan Türk Sahra Hastanesi, kurulduğu günden bu yana 1 milyon 700 binden fazla Arakanlı Müslüman'a sağlık hizmeti verdi.

Türkiye, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların yaralarını sarıyor Sağlık Bakanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ortak çalışmasıyla 2018'de Bangladeş''de kurulan Türk Sahra Hastanesi, kurulduğu günden bu yana 1 milyon 700 binden fazla Arakanlı Müslüman'a sağlık hizmeti verdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Vatanından Uzak Arakanlılar" başlıklı üç bölümlük haber dosyasının ikinci bölümünde, Arakanlı Müslümanların kamp alanında karşılaştığı sağlık sorunları ve Türkiye'nin Cox's Bazar'daki mültecilere sağlık hizmeti sunmak amacıyla kurmuş olduğu Türk Sahra Hastanesinin faaliyetlerine yer verildi.

Kamplardaki aşırı kalabalık, yetersiz hijyen koşulları, temiz su ve sanitasyon imkanlarına sınırlı erişim, Arakanlı Müslümanların özellikle bulaşıcı hastalıklara karşı kırılganlığını artırarak salgın riskinin sürekli canlı kalmasına neden oluyor.

Bu nedenle Türkiye, Myanmar'daki zulümden kaçıp Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki mülteci kamplarına sığınan Arakanlı Müslümanların karşılaştığı sağlık sorunlarına çözüm sunmak amacıyla 2018'de Türk Sahra Hastanesini kurdu.

Türk Sahra Hastanesi Başhekimi Seda Yeğin, AA muhabirine, hastanenin 28 yatak kapasitesine sahip olduğunu, ayrıca günübirlik hastalar için 10 yataklı çadırın ihtiyaç halinde bulaşıcı hastalıklara karşı izolasyon servisi veya yataklı servis olarak da kullanıldığını söyledi.

Yeğin, hastanede Türkiye'den görevlendirilen 20-25 kişilik hekim ve hemşire ekibinin yanı sıra Bengalli ve Arakanlı Müslümanlardan oluşan 59 kişilik yerel personelin de görev yaptığını belirtti.

Günde 10 ila 20 ameliyat yaptıklarını dile getiren Yeğin, "Türkiye'den görevlendirme ile gelen hekimlerimizin branşlarına ve sayılarına bağlı olmak üzere günde en az 300 hasta bakıyoruz ve bu sayı dönem dönem binlere kadar çıkabiliyor." şeklinde konuştu.

Yeğin, kurulduğu günden bu yana hastanede 1 milyon 700 binden fazla kişinin tedavi edildiğini, ağırlıklı olarak ortopedi, kadın doğum, genel cerrahi ve çocuk cerrahisi gibi branşlarda hizmet verdiğini söyledi.

Hastanede şimdiye kadar 22 binden fazla kişinin ameliyat edildiğini anlatan Yeğin, "Biz, mülteci kampında açılan ilk hastaneyiz ve hastane açıldığı andan itibaren de kampta ameliyat yapılan tek hastaneyiz." dedi.

Arakanlı Müslümanların kamplarda en çok karşılaştığı hastalıklar

Yeğin, Arakanlı Müslümanların buradaki kamplarda oldukça kalabalık ortamda iç içe yaşadıklarına, temiz su ve hijyen ürünlerine erişimde güçlük çektiklerine işaret ederek, bunun Türkiye'de artık çok fazla görülmeyen kızamık, suçiçeği ve kabakulak gibi bulaşıcı hastalıklara bu kamplarda sık sık rastlanmasına yol açtığını dile getirdi.

Arakanlı Müslümanların yaşadığı bambudan yapılmış barakalarda banyo ve tuvalet gibi imkanlar olmadığı için ortak tuvaletleri kullanmak zorunda kaldıklarına dikkati çeken Yeğin, "Bu yıl Bangladeş genelinde çok ciddi bir kızamık salgını oldu ve bunun sonucunda 4 ay gibi bir sürede 600'den fazla çocuk vefat etti ve maalesef bu çocukların büyük bir kısmı mülteci kampında yaşayan çocuklardı." ifadelerini kullandı.

Yeğin, bulaşıcı hastalıkların dışında göbek ve kasık fıtığı, tiroit ve safra kesesi ameliyatları, sünnet sonrası görülen komplikasyonlar, diş enfeksiyonu, diş apsesi, yanlış kaynamış kırıklar, kesiklerden kaynaklanan enfeksiyonların da kamplarda en çok rastlanan vakalar arasında olduğunu belirtti.

Kamplardaki doğum oranının oldukça yüksek olduğuna ve Arakanlıların genellikle evde doğumu tercih ettiklerine dikkati çeken Yeğin, evde doğum nedeniyle oluşan komplikasyonların da hastanede tedavi edildiğini söyledi.

Yeğin, Türkiye'de nadiren rastlanan bazı sağlık sorunlarıyla burada daha sık karşılaştıklarını, gerçekleştirdikleri bazı ameliyatlarda hastaların vücutlarından ağırlıkları birkaç kilograma ulaşan kitleler çıkardıklarını anlattı.

Arakanlı Müslümanlar, Türkiye'ye karşı farklı bir sempati besliyor

2021'de kampta çıkan ve büyük bir alanı kül eden yangın nedeniyle hastanenin de tamamıyla kullanılamaz duruma geldiğini ifade eden Yeğin, hastanenin AFAD ve Sağlık Bakanlığının ortak çalışmaları sayesinde 3 aylık sürede yeniden hizmete sokulduğunu dile getirdi.

Yeğin, Cox's Bazar'daki mülteci yerleşkesinin 32 kamptan oluştuğunu, bu kamplarda irili ufaklı birçok sağlık merkezinin bulunduğunu ancak fon eksikliğinden dolayı büyük kısmının ya kapanmaya ya da küçülmeye gittiğini söyledi.

Türk Sahra Hastanesinin kamplardaki diğer sağlık kurumlarından farklı olarak haftada 6 gün hizmet verdiğini vurgulayan Yeğin, şunları kaydetti:

"Haftada 6 gün kapılarımız herkese açık. Keza diğer sağlık kuruluşları, bulundukları kamp bölgesinden hasta kabul etmeyi tercih ederken biz, tüm kamp bölgelerinden hasta kabulünü gerçekleştiriyoruz. Kapımıza gelen hiç kimseyi geri çevirmemeye çalışıyoruz. O branşta hekimimiz olmasa bile hastayı mutlaka içeriye alıyoruz, genel hekimlerimiz değerlendiriyor ve o insanları doğru bir şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz."

Yeğin, kampta 24 saat hizmet veren 3 acil servisin bulunduğunu ve en büyüğünün Türk Sahra Hastanesinde olduğuna dikkati çekerek, hastanenin "kampın kalbi" denilen merkez bölgesinde bulunmasından dolayı acil servisin diğer kurumlara kıyasla daha yoğun çalıştığını anlattı.

Kamp alanında en geniş laboratuvar olanaklarına ve tek röntgen imkanına sahip hastanenin burası olması nedeniyle bölgedeki hastanelerden de çok sayıda hastanın sevk edildiğini söyleyen Yeğin, "Biz, devlet olarak temsil edilen tek hastaneyiz. 'Şu anda burada Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dışında bir devlete bağlı olarak (faaliyet gösteren) hastane yok.' diyebilirim. Diğer hastane ve sağlık kurumları çoğunlukla STK kapsamında (hizmet veriyor)." diye konuştu.

Yeğin, bu nedenlerin Arakanlı Müslümanların Türkiye'ye karşı farklı sempati beslemesine yol açtığına dikkati çekerek, "Türkiye'yi burada diğer ülkelerden biraz daha farklı bir konuma koyuyorlar. Sadece Sağlık Bakanlığımıza bağlı olan Türkiye Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi değil aynı zamanda TİKA, Kızılay, AFAD, bunlar da şu anda kurum olarak burada çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Biz, burada devlet olarak mevcut olduğumuz için bizlere bakış açıları biraz daha sempatik oluyor. Her zaman teşekkür ediyor, minnetlerini dile getiriyorlar." ifadelerini kullandı.