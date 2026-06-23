Türkiye’de eğitim gören, spor yapan ve mesleğinde uzmanlaşan Afrikalılar, kazandıkları birikimlerle ülkelerinin kalkınmasına katkı sağlarken, iki coğrafya arasında köprü görevi üstleniyor.

DOSYA: Afrika'nın Türkiye'deki Dost Yüzleri Türkiye’de eğitim gören, spor yapan ve mesleğinde uzmanlaşan Afrikalılar, kazandıkları birikimlerle ülkelerinin kalkınmasına katkı sağlarken, iki coğrafya arasında köprü görevi üstleniyor.

Anadolu Ajansının (AA) “Afrika'nın Türkiye'deki Dost Yüzleri” başlıklı dosya haberinde, Türkiye ile Afrika kıtası arasında son yıllarda ivme kazanan stratejik ve ekonomik ilişkilerin insani boyutu ele alınıyor.

Türkiye'de eğitim alan, spor kariyerini burada şekillendiren veya tıp gibi kritik alanlarda çalışan Afrikalılar, iki toplum arasındaki en güçlü dayanışma köprüsünü oluşturuyor.

Kıtadan gelerek Türkiye'de farklı sektörlerde başarı elde eden profesyonellerin hikayeleri, bu köklü dostluğun yaşayan birer kanıtı olarak da öne çıkıyor.

Uzmanlara göre, Türkiye'den mezun olan Afrikalı öğrenciler ikili ilişkilere büyük katkı sağlıyor

Uzmanlar, Türkiye'nin eğitim diplomasisi alanındaki faaliyetlerinin giderek arttığını ve bunun Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ilişkileri daha üst seviyeye taşıdığını belirtiyor.

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