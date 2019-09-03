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Dünya

Dorian Kasırgası Bahamalar'da 5 can aldı

Atlas Okyanusu'nda ilerlemeye devam eden ve Bahamalar'ı vuran Dorian Kasırgası, 5 kişinin ölümüne ve en az 21 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Betül Yürük   | 03.09.2019
Dorian Kasırgası Bahamalar'da 5 can aldı

New York

Dorian Kasırgası

ABD'nin güneydoğu sahillerine 4'üncü kategoride yaklaşan Dorian Kasırgası'nın Florida sahillerinde etkili olması bekleniyor. Florida'nın Fort Lauderdale bölgesindeki sahillerde insanlar vakit geçirmeye devam ediyor. ( STRINGER - Anadolu Ajansı ) 

Bahamalar'da etkili olan ve hızı saatte 295 kilometreyi bulan kasırga, şu ana kadar bölgeyi etkisi altına alan en güçlü kasırga olarak kayıtlara geçti.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis, Dorian Kasırgası nedeniyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve en az 21 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kasırga ciddi tahribata yol açtı

Şiddetli rüzgar ve yağmur, Bahamalar'da ciddi tahribata yol açtı.

ABD'nin güneydoğu sahillerine 4'üncü kategoride yaklaşan Dorian Kasırgası'nın pazartesi günü akşam saatlerinde Florida sahillerinde etkili olması bekleniyor.

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