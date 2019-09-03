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Dünya

Lübnan ekonomik OHAL ilan etti

Lübnan Başbakanı Hariri, ekonomide OHAL ilan etti.

Hamdi Yıldız   | 03.09.2019
Lübnan ekonomik OHAL ilan etti

Beyrut

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Baabde Başkanlık Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın çağrısı üzerine ekonomi toplantısı düzenlendi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Avn, "Siyasi ve şahsi anlaşmazlıklarımızı bir kenara bırakarak, içinde bulunulan ekonomik krizden çıkmak için başarılı çözüm yolları için çabalarımızı bir araya getirmeliyiz." dedi.

Ekonomi toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Başbakan Saad el-Hariri, ülkede ekonomik olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiğini duyurdu.

"Lübnan lirasının değerinin istikrarı politikasına devam edilecek"

Hariri, Lübnan lirasının değerinin istikrarı politikasına devam edileceğini, parlamentoda kararlaştırılan yatırım projelerinin başlamasına hız verileceğini ve elektrik yetersizliğinin giderilmesi için çalışma yapılacağını açıkladı.

Uluslararası ekonomi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Lübnan'ı 24 Ağustos'ta B'den CCC sınıfına düşürdüğünü açıklamıştı.

Son dönemde büyük ekonomik kriz yaşayan Lübnan'da, Maliye Bakanlığının mayısta yayınlanan raporuna göre, 2019'un ilk çeyreği itibariyle genel borç 86,2 milyar dolara ulaştı.

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