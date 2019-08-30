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Dünya

Dorian kasırgası 'Kategori 3' seviyesine yükseldi

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, birkaç gün içinde Florida eyaletini vurması beklenen Dorian kasırgasının seviyesinin "Kategori 3"e yükseltildiği duyuruldu.

Hakan Çopur   | 30.08.2019
Dorian kasırgası 'Kategori 3' seviyesine yükseldi

Washington

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, birkaç gün içinde Florida eyaletini vurması beklenen Dorian kasırgasının seviyesinin "Kategori 3"e yükseltildiğini açıkladı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan açıklamada, Dorian kasırgasına ilişkin tedbirlerin artırılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, kasırganın "Kategori 3" seviyesine yükseltildiğini, hızının ise saatte 185 kilometre düzeyinde olduğu belirtildi.

Amerikan kamuoyunun günlerdir yakından takip ettiği Dorian kasırgası, Karayipler'de sınırlı etki göstermesinin ardından yoluna devam ediyor.

Hafta sonu Florida eyaleti kıyılarına ulaşması beklenen Dorian'ın "Kategori 4"e yükseleceği ve rüzgar hızının saatte 210 ila 240 kilometreye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Federal yetkililer ve Florida eyalet yetkilileri, kasırgayla ilgili tüm hazırlıkların yapıldığı bilgisini paylaşırken, vatandaşlara güvenli yerlerden ayrılmamaları çağrısında bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump da hafta sonu Polonya'ya yapacağı ziyareti iptal ederek kasırgayla ilgili gelişmeleri takip etmek üzere başkent Washington'da kalmaya karar vermişti.

Dorian kasırgası

ABD Ulusal Kasırga Merkezinden yapılan dün yapılan açıklamada, Karayipler'de sınırlı etki gösteren Dorian kasırgasının güçlenerek iki gün içinde "Kategori 3" seviyesine ulaşacağı ve Bahamalar'a varacağı belirtilmişti.

Cumartesi günü kuzey Bahamalar'ın yakınından ya da üzerinden geçeceği kaydedilen Dorian'ın, pazar günü öğleden sonra Florida eyaletinde "Kategori 4" seviyesine ulaşabileceği ifade edilmişti. Florida Eyaleti Valisi Ron DeSantis ise eyalette olağanüstü hal ilan etmişti.

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