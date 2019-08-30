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Dünya

Twitter CEO'sunun Twitter hesabı hacklendi

Sosyal medya platformu Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey'in Twitter hesabı hacklendi.

Dildar Baykan   | 30.08.2019
Twitter CEO'sunun Twitter hesabı hacklendi

Washington DC

Sosyal medya platformu Twitter'ın Üst Yöneticisi (CEO) Jack Dorsey'in Twitter hesabı hacklendi.

Dorsey'in hacklenen 4 milyon takipçili hesabından ırkçı ve ahlaksız paylaşımlarda bulunuldu.

Twitter Sözcüsü Brandon Borrman, yaptığı açıklamada, "Jack'in hesabının gizliliği ihlal edildi. Bunun üzerinde çalışıyoruz ve ne olduğunu araştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Söz konusu paylaşımların kısa sürede silindiği görüldü.


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