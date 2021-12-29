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Dünya, Koronavirüs

Doğu Afrika'da 40 milyon doz Kovid-19 aşısı çöpe gitme riskiyle karşı karşıya

Doğu Afrika ülkelerinde, Kovid-19 aşılamasına düşük katılım nedeniyle 40 milyon dozdan fazla aşının son kullanma ömrünün bitme riski taşıdığı bildirildi.

Tufan Aktaş   | 29.12.2021
Doğu Afrika'da 40 milyon doz Kovid-19 aşısı çöpe gitme riskiyle karşı karşıya

İstanbul

The East African gazetesinin haberine göre, bölgede şimdiye dek bağış ve doğrudan satın alma yoluyla elde edilen 74 milyon doz aşıdan sadece 30,1 milyon dozu kullanıldı.

Tanzanya 4,4 milyon doz aşıdan 2,04 milyonunu, Kenya 23,3 milyon doz aşıdan 9 milyonunu, Uganda 32,09 milyon doz aşıdan 8,9 milyonunu ve Ruanda 13,6 milyon doz aşıdan 11,4 milyonunu kullandı.

Hükümetler, aşılamaya katılımı artırmak için pek çok alanda aşı yaptırma zorunluluğu getirdi.

Aşıları muhafaza edecek depolama alanının da kısıtlı olduğu belirtildi.

Batı ülkelerinden bağış yoluyla gelen aşıların son kullanma tarihlerinin yakın olduğu bilinirken, daha önce bazı Afrika ülkeleri bu yolla gelen yüz binlerce doz aşıyı imha etmek zorunda kalmıştı.

Nijerya, Senegal, Güney Sudan, Malavi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti çok sayıda aşıyı kullanamadan çöpe atmak zorunda kalmıştı.

Aşılama oranının yüzde 8,8'de kaldığı kıtada vaka sayısı ise 9,6 milyonu geçti.

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