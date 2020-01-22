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Doğal afetler 10 yılda 3 trilyon dolara mal oldu

Son 10 yılda deprem, sel ve dolu gibi doğal afetlerden kaynaklanan ekonomik kayıpların 3 trilyon doları geçtiği bildirildi.

Bahattin Gönültaş   | 22.01.2020
Doğal afetler 10 yılda 3 trilyon dolara mal oldu

Berlin

Sigorta ve reasürans brokerliği ile risk yönetimi danışmanlığı hizmeti veren Aon tarafından hazırlanan bir rapora göre, 2010-2019 döneminde deprem, sel ve dolu gibi doğal afetlerden kaynaklanan ekonomik kayıpların değeri 3 trilyon doları geçti. Söz konusu kayıplar 1999-2010 dönemine göre 1 trilyon dolardan fazla arttı. 

Asya-Pasifik bölgesi toplam felaketlerin 44'ünü oluşturdu

Rapora göre, Asya-Pasifik bölgesi 2010-2019 döneminde depremler, tsunamiler ve tropik hortumlarla toplam felaketlerin 44'ünü oluşturdu.

Raporda, daha yoğun hava olaylarının, afet bölgelerindeki daha büyük nüfusların yanında, küreselleşen ekonomilerde tedarik zincirinde daha fazla kesintinin de ekonomik kayıptaki sert artışa katkıda bulunduğu belirtildi.

"İklim değişikliğinin etkileri kentlerde gittikçe artacak"

Raporu hazırlayan ekibin yöneticisi Steve Bowen, ikincil tehlike olarak görülen “orman yangını, sel ve kuraklık” felaketlerinin geçen 10 yılda çok daha pahalı hale geldiğine vurgu yaparak, "Bilimsel araştırmalar iklim değişikliğinin her türlü hava olayını etkilemeye devam edeceğini ve bunun etkilerinin kentlerde gittikçe artacağını gösteriyor.” değerlendirmesinde bulundu. 

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