Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Başbakan Viktor Orban tarafından kabul edildi.
Budapeşte
Resmi ziyaret kapsamında Macaristan'da bulunan Çavuşoğlu, Başbakan Orban ile görüştü.
Başbakanlık binasında yapılan görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.
Bakan Çavuşoğlu, görüşmeyle ilgili Twitter hesabından, "Budapeşte’deki ilk görüşmemizi stratejik ortağımız Macaristan’ın Başbakanı Viktor Orban’la gerçekleştirdik. Verimli görüşme için kendisine teşekkür ediyoruz. Başbakan Orban’a Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve Türkiye’ye davetini ilettik." paylaşımı yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.