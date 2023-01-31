Dolar
18.81
Euro
20.38
Altın
1,902.66
ETH/USDT
1,572.60
BTC/USDT
22,870.00
BIST 100
5,040.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Başbakan Viktor Orban tarafından kabul edildi.

Mehmet Yılmaz   | 31.01.2023
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü Fotoğraf: Cem Özdel/AA

Budapeşte

Resmi ziyaret kapsamında Macaristan'da bulunan Çavuşoğlu, Başbakan Orban ile görüştü.

Başbakanlık binasında yapılan görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmeyle ilgili Twitter hesabından, "Budapeşte’deki ilk görüşmemizi stratejik ortağımız Macaristan’ın Başbakanı Viktor Orban’la gerçekleştirdik. Verimli görüşme için kendisine teşekkür ediyoruz. Başbakan Orban’a Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ve Türkiye’ye davetini ilettik." paylaşımı yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kilis'te çamur çiftçiler için gübreye dönüştürülüyor
"Kış Tatbikatı-2023" kapsamında taarruz görevi icra edildi
Hac kuraları 15 Şubat'ta çekilecek
Koruma altındaki çocuklar için 6 kuruluş daha hizmete girecek
Van'da 9 yaşındaki çocuğun köpeğin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin üzüntüsü yaşanıyor

Benzer haberler

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü

Macaristan ile Avusturya, Ukrayna'ya silah yollamayacak

Macaristan Bosna Hersek'in AB üyeliğini destekliyor

Macaristan, Rusya'ya yönelik nükleer enerji yaptırımını desteklemeyecek

Macaristan, Rusya'ya yönelik nükleer enerji yaptırımını desteklemeyecek
Bakan Varank, Macaristan'a Türk yapımı roketatar sistemi teklif etti

Bakan Varank, Macaristan'a Türk yapımı roketatar sistemi teklif etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet