Euro
10.15
Dolar
8.40
BIST 100
1,460.86
Altın
1,876.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Libya

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki heyet, Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri ile görüştü.

Gökhan Varan   | 12.06.2021
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü

Ankara

Çavuşoğlu, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin "Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri’ye Libyalıların öncülüğü ve sahipliğindeki siyasi sürece desteğimizi vurguladık." mesajını paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 33 milyon 247 bin 651'e ulaştı
Türkiye'de 6 bin 76 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 75 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 599 bin 181'e yükseldi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Libya'nın birliği, barış ve huzuru için kayda değer görüşmeler yaptık

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Libya'nın birliği, barış ve huzuru için kayda değer görüşmeler yaptık

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü

Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Türkiye genelinde Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ve Başkanlık Konseyi üyeleri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ve Başkanlık Konseyi üyeleri ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'deki NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'deki NATO Zirvesi'nin ardından Azerbaycan'a gidecek