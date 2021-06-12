Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Mişri ile görüştü

Ankara
Çavuşoğlu, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin "Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri’ye Libyalıların öncülüğü ve sahipliğindeki siyasi sürece desteğimizi vurguladık." mesajını paylaştı.
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#Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri’ye Libyalıların öncülüğü ve sahipliğindeki siyasi sürece desteğimizi vurguladık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) June 12, 2021
Emphasized to President Halid al-Mashri of the High Council of State our commitment to the Libyan-led and Libyan-owned political process.🇹🇷🇱🇾 pic.twitter.com/T5etU97PPh