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Dünya

Deyrizor'un önde gelen aşireti YPG/PKK işgalini kınadı

Suriye'nin Deyrizor ilindeki önde gelen aşiretlerden Ukeydat, Arap nüfusun yaşadığı topraklarda terör örgütü YPG/PKK işgalini kınadı.

Selen Temizer   | 13.05.2019
Deyrizor'un önde gelen aşireti YPG/PKK işgalini kınadı

Ankara

Suriye'nin Deyrizor ilinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği Şıhayl ilçesinde Ukeydat aşireti, geçen hafta örgüt üyelerinin ilçe merkezinde 8 sivili öldürmesi konusunu görüşmek üzere bir toplantı düzenledi.

Aşiret, toplantı sonrasında yaptığı yazılı açıklamada örgütü kınadı ve Suriye'nin doğusunda işgal ettiği bölgelerden çekilmesini istedi.

Açıklamada, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyona Arap nüfuslu bu bölgelerin, esas sahiplerine teslim edilmesi çağrısı yapıldı.

Ayrıca açıklamada aşiret, YPG/PKK'nın alıkoyduğu kişileri serbest bırakmasını, adeta toplama kampı niteliğindeki sığınmacı kamplarını boşaltmasını, işgalindeki bölgelerde "kefilsiz" hareket etmeme yasağını kaldırmasını ve 8 sivilin katillerinin cezalandırılmasını istedi.

YPG/PKK Deyrizor'un doğu kısmını, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle ABD desteğiyle ele geçirmişti.

Söz konusu ilçede bir süredir YPG/PKK karşıtı gösteriler yapılıyordu. Gösterileri bastırmak isteyen örgüt, 9 ve 10 Mayıs'ta ilçe merkezinde toplam 8 sivili katletmişti.

Örgüt, Suriye'nin doğusunda DEAŞ ile girdiği çatışmalar neticesinde yerinden edilen sivilleri, sığındıkları alanlarda insanlık dışı koşullarda barındırıyor. Sivillere serbest dolaşım hakkı da vermeyen örgüt, kamptan dışarı çıkmak için rüşvet alıyor ve kefil şartı koşuyor.



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