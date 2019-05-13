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Dünya

'Gazze'de nüfusun yarıdan fazlası gıda yardımlarıyla geçiniyor'

UNRWA, Gazze Şeridi'nde nüfusun yarıdan fazlasının uluslararası toplumun çeşitli kurumlar aracılığıyla sağladığı gıda yardımlarıyla geçindiğini belirtti.

Moustafa Maged Haboosh, Safiye Karabacak, Zeynep Tüfekçi   | 13.05.2019
'Gazze'de nüfusun yarıdan fazlası gıda yardımlarıyla geçiniyor'

Gazze

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA), İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde nüfusun yarıdan fazlasının, uluslararası toplumun çeşitli kurumlar aracılığıyla sağladığı gıda yardımlarıyla geçindiğini belirtti.

UNRWA'dan yapılan yazılı açıklamada, haziran ayına kadar kuruma 60 milyon dolar destek sağlanmaması halinde Gazze Şeridi'nde 1 milyondan fazla mülteciye gıda yardımı yapılamayacağı ifade edildi.

Gazze'de nüfusun yarıdan fazlasının, uluslararası toplumun kurumları tarafından sağlanan gıda yardımıyla geçindiğine işaret edilen açıklamada, bölgede 620 bin kişinin yoksulluktan muzdarip olduğu ve temel gıda ihtiyaçlarını karşılayamadığı kaydedildi.

UNRWA'ya verilen finansal desteğin ihtiyaçlardaki büyümeye ayak uyduramadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"2000 yılında Gazze'de 80 bin mülteci UNRWA'dan sosyal yardım alıyordu. 2019'da ise 1 milyondan fazla kişi yardıma ihtiyaç duyuyor. Bu büyük artışın nedenleri arasında abluka, Gazze Şeridi'ndeki alt yapıyı ve mahalleleri yıkan İsrail saldırıları ve 2007'den bu yana devam eden Filistin'in iç siyasi krizi yer alıyor."

Filistin'deki işsizlik ve yoksulluk bilançosu

Filistin Merkezî İstatistik Bürosu raporuna göre, Batı Şeria ve Gazze'de 2017'de yüzde 28 olan işsizlik oranı 2018'de yüzde 31'e yükseldi.

Batı Şeria'da işsizlik oranın yüzde 18 olduğu aktarılan rapora Gazze'deki veriler ise şöyle yansıdı:

"Gazze'deki işsizlik oranı 2018'de yüzde 52'ye ulaştı. Gazze Şeridi'ndeki 19 ila 29 yaşlarındaki genç nüfusun yüzde 69'u, üniversite mezunlarının ise yüzde 78'i işsiz durumda." 

Raporda Gazze Şeridi'nde 254 bin kişinin işsiz olduğu ifade edilirken; işsizlik oranı bölgenin güneyindeki Han Yunus'ta yüzde 58, Deyr Belah'ta yüzde 57, Gazze'de ise yüzde 48 olarak kaydedildi.

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