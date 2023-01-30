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Dünya

Deyrizor'da İranlı terörist grupların konvoyuna hava saldırısı

Suriye'nin doğusunda Deyrizor iline bağlı Elbukemal ilçesinde, aidiyeti bilinmeyen SİHA'lar, İran destekli yabancı terörist gruplara ait bir konvoya hava saldırısı düzenledi.

Eşref Musa, Ömer Koparan, Mehmet Burak Karacaoğlu   | 30.01.2023
Deyrizor'da İranlı terörist grupların konvoyuna hava saldırısı

Tel Abyad

AA muhabirinin saha kaynaklarından aldığı bilgilere göre, Deyrizor'un doğusunda Elbukemal ilçesi yakınlarında hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen SİHA'lar, İran destekli yabancı terörist gruplara ait bir lojistik konvoyuna saldırı gerçekleştirdi.

Irak'tan Suriye'ye giriş yapan ve Elbukemal ilçesinin Herri köyünde hedef alınan konvoyda, kapalı kasa yüklü en az 4 tır, saldırıların hedefi oldu.

Saldırıyla ilgili ölü ya da yaralı bilgisi bulunmuyor.

Daha önce de İsrail ordusu, Kasım 2022'de Suriye-Irak sınırında İran'a ait bir silah konvoyunu hedef aldığını açıklamıştı.

Deyrizor'da İranlı ve İran destekli yabancı terörist gruplar yoğun varlık gösteriyor

Deyrizor'un doğusunda Elbukemal, Muhsan ve el-Meyadin ilçelerinde, İranlı ve İran destekli yabancı terörist grupların yoğun varlık gösterdiği biliniyor.

Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla, Kasım 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

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