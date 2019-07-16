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Dünya

Deyrizor'da ABD ve YPG/PKK operasyonunda 13 sivil öldü

ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ve SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Deyrizor ilinde bir DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirmek için düzenledikleri operasyonda 13 sivili öldürdü.

Mohamad Misto,Selen Temizer   | 16.07.2019
Deyrizor'da ABD ve YPG/PKK operasyonunda 13 sivil öldü

Ankara

Suriye'nin Deyrizor kentindeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ve SDG ismini kullanan YPG/PKK'lı ortakları, gece saatlerinde bir DEAŞ'lı teröristi yakalamak için hava indirme operasyonu düzenledi. 

ABD'ye ait helikopterlerde Tikhi beldesine inen YPG/PKK'lılar, DEAŞ'lının bulunduğu ve çevresindeki evlere ateş açtı. Teröristin yanı sıra, beldedeki 13 sivil yaşamını yitirdi.

Olaya ilişkin açıklama yapılmadı

ABD'den henüz olaya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

ABD destekli YPG/PKK, Irak sınırındaki Deyrizor ilinin doğusunu Aralık 2018'de DEAŞ'lıları çıkararak ele geçirmişti.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 20 Mart'ta ABD öncülüğündeki koalisyonun Eylül 2014'teki müdahalesinden bu yana 924'ü çocuk, 656'sı kadın olmak üzere toplam 3 bin 35 sivili öldürdüğünü duyurmuştu.


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