Dolar
26.96
Euro
29.54
Altın
1,936.40
ETH/USDT
1,832.50
BTC/USDT
29,156.00
BIST 100
7,258.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Danimarka'da Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı

Danimarka'da Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlendi.

Muhammet İkbal Arslan  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Danimarka'da Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı

Kopenhag

Başkent Kopenhag'da İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli grubun üyeleri, Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlara bugün de devam etti.

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde İslam'a hakaret içeren sloganlar atan ve Kur'an-ı Kerim'i yakan grup, İslam karşıtı ve Türk ürünlerini boykot çağrısı yapan pankartlar açtı.

Provokasyon, polis koruması eşliğinde gerçekleşti.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.

Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika da Kurban Bayramı'nın birinci gününe denk gelen 28 Haziran'da, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi bir grup, nisan itibarıyla Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağına ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemeye başlamıştı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, 21 Temmuz'da Irak'ın, 24 Temmuz'da İran ve Irak'ın, 25 Temmuz'da da Mısır ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Grup, 28 Temmuz'da Kopenhag'daki bir caminin önünde, 1 Ağustos'ta ise Türkiye,Irak, Mısır ve Suudi Arabistan'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Gruptakiler yazarı Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen olduğu söyleyen bir kitabı da yakmıştı.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları ele almak amacıyla 31 Temmuz'da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları toplantısıyla eş zamanlı olarak Danimarka ve İsveç'te yine Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar düzenlenmişti.

Bu eylemlerin, polis koruması eşliğinde ve yetkili makamlardan izin alınarak yapılmasına, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke tepki göstermişti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda 25 Temmuz'da, kutsal kitaplara yönelik şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan ve bu tür eylemleri şiddetle kınayan karar tasarısı kabul edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'da otomobilde biri çakmağına gaz doldururken diğeri sigara yakmaya kalkan iki arkadaş hastanelik oldu
Dışişleri Bakanı Fidan, Bulgaristan HÖH Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı ağırladı
Hatay'da TDV ve DİTİB tarafından yaptırılan 2 bin 23 konteynere depremzedeler yerleşti
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 sığınak imha edildi
Edirne'de otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Benzer haberler

Danimarka'da Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı

Danimarka'da Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar devam ediyor

İsveç Başbakanı: Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar ciddi güvenlik sorununa dönüştü

Danimarka Dışişleri Bakanı, İİT toplantısından çıkan kararı dikkate aldıklarını belirtti

Danimarka Dışişleri Bakanı, İİT toplantısından çıkan kararı dikkate aldıklarını belirtti
Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik yeni saldırılar düzenlendi

Danimarka ve İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik yeni saldırılar düzenlendi
Danimarka, ülkedeki kültürel ve dini temelli saldırılara karşı önlem almayı değerlendiriyor

Danimarka, ülkedeki kültürel ve dini temelli saldırılara karşı önlem almayı değerlendiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet