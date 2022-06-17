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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Danimarka, Rus savaş gemisinin kara sularını 2 kez ihlal ettiğini açıkladı

Danimarka, Rusya'ya ait bir savaş gemisinin kara sularını 2 kez ihlal ettiğini duyurdu.

Atila Altuntaş   | 17.06.2022
Danimarka, Rus savaş gemisinin kara sularını 2 kez ihlal ettiğini açıkladı

Stockholm

Danimarka Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rus savaş gemisinin gece yarısı ülkenin Bornholm Adası yakınlarındaki kara sularını iki kez ihlal ettiği belirtildi.

Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod da Twitter hesabından "Biz NATO'yuz" etiketiyle yaptığı paylaşımda "Son derece sorumsuz, kaba ve tamamen kabul edilemez bir Rus provokasyonu. Bu zorbalık yöntemleri Danimarka'da işe yaramıyor." ifadesini kullandı.

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