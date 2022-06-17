Dolar
17.31
Euro
18.14
Altın
1,843.10
ETH/USDT
1,087.00
BTC/USDT
20,699.00
BIST 100
2,506.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail askerlerinin öldürdüğü 3 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında öldürdüğü 3 Filistinlinin cenazesi toprağa verildi.

Qais Omar Darwesh Omar, Ekrem Biçeroğlu   | 17.06.2022
İsrail askerlerinin öldürdüğü 3 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

Filistinli gençler Bera Lehluh (24), Leys Ebu Surur (24) ve Yusuf Salah'ın (23) naaşları Halil Süleyman Devlet Hastanesinden alınarak Büyük Cenin Mescidi'ne getirildi.

Burada yüzlerce Filistinlinin kıldığı cenaze namazının ardından 3 gencin naaşı Cenin'de toprağa verildi.

Cenazeye katılanlar Filistin bayrağı ve siyasi grupların flamalarını taşırken İsrail saldırılarını kınayan sloganlar attı.

Filistin Sağlık Bakanlığı günün erken saatlerinde, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 3 Filistinlinin öldüğünü, 10 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip çay içti
Emine Erdoğan'dan karne ve tatil paylaşımı
İletişim Başkanı Altun: İsveç ve Finlandiya'dan Türkiye'nin kaygılarını ciddiye alan açıklamalar duymak ümit verici
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 9. Cumhurbaşkanı Demirel için anma mesajı
Günübirlik kiralanan evlerle ilgili düzenleme yapıldı

Benzer haberler

İsrail askerlerinin öldürdüğü 3 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

İsrail askerlerinin öldürdüğü 3 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı

İsrail’de koalisyon hükümetinin günleri sayılı mı?

İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınında 3 Filistinli öldü, 8 kişi yaralandı

İsrail, ABD Başkanı Biden'a lazer savunma sistemini sunmayı planlıyor

İsrail, ABD Başkanı Biden'a lazer savunma sistemini sunmayı planlıyor
İsrail'in Mısır ve AB ile gaz anlaşması Türkiye ile görüşmelere engel değil

İsrail'in Mısır ve AB ile gaz anlaşması Türkiye ile görüşmelere engel değil
AB, Mısır ve İsrail arasında Avrupa'ya gaz tedariki için anlaşma imzalanacak

AB, Mısır ve İsrail arasında Avrupa'ya gaz tedariki için anlaşma imzalanacak