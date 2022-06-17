Dolar
17.31
Euro
18.11
Altın
1,842.46
ETH/USDT
1,088.10
BTC/USDT
20,669.00
BIST 100
2,533.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Biden'dan Büyük Ekonomiler Forumu'nda enerji güvenliğinin güçlendirilmesi ve iklim mesajı

ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı Büyük Ekonomiler Forumu'nda enerji güvenliğinin güçlendirilmesi ve iklim değişikliğinin ele alınması için küresel çaba ve eylem mesajı verdi.

Dildar Baykan Atalay   | 17.06.2022
Biden'dan Büyük Ekonomiler Forumu'nda enerji güvenliğinin güçlendirilmesi ve iklim mesajı

Washington

Biden, Büyük Ekonomiler Forumu'na katılarak enerji güvenliği, gıda güvenliği ve iklim kriziyle mücadelenin önemine işaret etti.

Rusya-Ukrayna savaşının enerji piyasalarına, enflasyona ve gıda kıtlığına etkisine işaret eden Biden, bu konularda yeni adımlarını duyurdu.

Biden ayrıca zirvede, temiz enerjinin "ulusal güvenlik için önemli" olduğu vurgusunu yaptı.

Söz konusu zirvede, petrol ve akaryakıt sektöründeki metan sızıntılarının engellenmesi için atık gazın tekrar piyasada kullanılabilir hale gelmesi sözü verildi.

Ayrıca 2030'a kadar karbon salımının azaltılması için sıfır emisyonlu daha çok aracın trafiğe sürülmesi ve okyanus aşırı sevkiyatların karbondan arındırılması gerektiği belirtildi.

Zirvede, temiz enerji teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve gübre verimliliğinin artırılması yoluyla gıda güvenliğinin artırılması konusu da ele alındı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THK, 25-26 Haziran'da Eskişehir'de havacılık festivaline ev sahipliği yapacak
Karabük'te sağanak etkili oldu
İBB ekipleri, Emirgan Korusu'ndaki 130 ağacı kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarla sohbet edip çay içti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Rize'de Kur'an Kursu açılışında konuştu: Bütün çocuk ve gençleri camilerimize bekliyoruz

Benzer haberler

Biden'dan Büyük Ekonomiler Forumu'nda enerji güvenliğinin güçlendirilmesi ve iklim mesajı

Biden'dan Büyük Ekonomiler Forumu'nda enerji güvenliğinin güçlendirilmesi ve iklim mesajı

Filistin ABD Başkanı Biden'dan umduğunu bulamadı

Washington için Riyad'ın önemi yeniden artıyor