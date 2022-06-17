Biden'dan Büyük Ekonomiler Forumu'nda enerji güvenliğinin güçlendirilmesi ve iklim mesajı
ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı Büyük Ekonomiler Forumu'nda enerji güvenliğinin güçlendirilmesi ve iklim değişikliğinin ele alınması için küresel çaba ve eylem mesajı verdi.
Washington
Biden, Büyük Ekonomiler Forumu'na katılarak enerji güvenliği, gıda güvenliği ve iklim kriziyle mücadelenin önemine işaret etti.
Rusya-Ukrayna savaşının enerji piyasalarına, enflasyona ve gıda kıtlığına etkisine işaret eden Biden, bu konularda yeni adımlarını duyurdu.
Biden ayrıca zirvede, temiz enerjinin "ulusal güvenlik için önemli" olduğu vurgusunu yaptı.
Söz konusu zirvede, petrol ve akaryakıt sektöründeki metan sızıntılarının engellenmesi için atık gazın tekrar piyasada kullanılabilir hale gelmesi sözü verildi.
Ayrıca 2030'a kadar karbon salımının azaltılması için sıfır emisyonlu daha çok aracın trafiğe sürülmesi ve okyanus aşırı sevkiyatların karbondan arındırılması gerektiği belirtildi.
Zirvede, temiz enerji teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve gübre verimliliğinin artırılması yoluyla gıda güvenliğinin artırılması konusu da ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.