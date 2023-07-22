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Dünya

Danimarka, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı

Danimarka, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınadığını açıkladı.

Muhammet İkbal Arslan  | 22.07.2023 - Güncelleme : 22.07.2023
Danimarka, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı

Kopenhag

Danimarka Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Danimarka hükümeti, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınıyor. Kutsal metinleri ve diğer dini sembolleri yakmak, başkalarının dinine saygısızlıkta bulunan utanç verici bir eylemdir." ifadeleri yer aldı.

Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının birçok insani üzen, farklı din ve kültürler arasında ayrıma neden olan provokatif bir eylem olduğu kaydedilen açıklamada, "Danimarka, din özgürlüğüne sahiptir ve birçok Danimarka vatandaşı Müslümandır. Onlar, Danimarka nüfusunun değerli bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Danimarka'nın ifade ve toplanma özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği vurgulanarak, protesto hakkının desteklendiği ancak bunun barışçıl kalması gerektiği kaydedildi.

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri, dün, Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine basmıştı.

Danske Patrioter isimli marjinal grup, daha önce Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim'e saldırı düzenleyerek, İslam'a hakaret etmişti.

Aşırı sağcı Paludan Kur'an-ı Kerim yakmıştı

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde ve Kopenhag'daki bir caminin yakınında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Kalabalık polis korumasında gerçekleştirilen eylemler sırasında Paludan'ın yanına kimsenin yaklaşmasına izin verilmemişti.

Paludan'ın provokasyonuna da Türkiye Cumhuriyeti makamlarından tepkiler gelmişti. İstanbul 2 No'lu Barosu, 18 Nisan'da Paludan hakkında Kopenhag Polisine suç duyurusunda bulunmuştu.

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