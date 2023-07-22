Moskova'daki AVM'de sıcak su borusunun patlaması sonucu 4 kişi öldü
Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir alışveriş merkezinde (AVM) sıcak su borusunun patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Moskova
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı yazılı açıklamada, "Vremena Goda" adlı AVM'de yaşanan kazaya ilişkin bilgi verdi.
Sıcak su borusunun patlaması nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Sobyanin, kurtarma ekiplerinin AVM'deki çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Olaya ilişkin soruşturma açılırken, Rus basınındaki haberlerde, kazanın AVM'deki bir restoranın mutfak kısmında meydana geldiği belirtiliyor.
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