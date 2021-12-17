Dolar
16.23
Euro
18.31
Altın
1,804.53
ETH/USDT
3,895.00
BTC/USDT
46,921.00
BIST 100
2,084.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mevlana Kültür Merkezi'ndeki Şeb-i Arus programının açılışında konuşuyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Danimarka Kovid-19 önlemlerini artırmaya hazırlanıyor

Danimarka, hızla yayılan yeni tip koronavirüs vakalarını önlemek amacıyla kamuya açık alanların kapatılması için yeni adım attı.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 17.12.2021
Danimarka Kovid-19 önlemlerini artırmaya hazırlanıyor

Kopenhag

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen yaptığı açıklamada, Kovid-19'a yönelik kısıtlamaların parçası olarak tiyatro, sinema, konser salonları, eğlence parkı, müze ve sanat galerilerinin kapatılması önerisinde bulundu.

Frederiksen, uygulanacak önlemler kapsamında, 2 bin metrekareden küçük mağaza ve restoranlarda müşteri sayısına sınırlama getirilmesi gerektiğini aktardı.

Herkesin sosyal teması sınırlamasını isteyen ve ülkenin 2020'deki kapanmaya gitmeyeceğini belirten Frederiksen, "Amacımız toplumun geniş kısmını mümkün olduğunca açık tutmak." dedi.

Söz konusu kısıtlama önerilerinin meclis onayından geçmesi gereken Danimarka'da, 21 üyeli Salgın Komitesi'ndeki yetkililerin bugün öğleden sonra toplanması planlanıyordu.

Öte yandan Danimarka hükümeti, Noel tatili süresince sosyal temasların kısıtlanması konusunda vatandaşları uyardı.

Sağlık yetkilileri, Kovid-19 vakalarında artış yaşandığı ve hastaneye yatış oranlarının hızla arttığına dikkati çekti.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 18 bin 141 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 190 kişi yaşamını yitirdi
Danimarka Kovid-19 önlemlerini artırmaya hazırlanıyor
Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach'tan 'Omicron' uyarısı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 803 bin 652'ye çıktı
Sputnik V ve Sputnik Light aşılarının birlikte Omicron'a karşı koruduğu öne sürüldü

Benzer haberler

Danimarka Kovid-19 önlemlerini artırmaya hazırlanıyor

Danimarka Kovid-19 önlemlerini artırmaya hazırlanıyor

Belçikalıların çoğunluğu aşısızlara kısıtlama istiyor

Danimarka hükümeti Kovid-19 önlemlerini sıkılaştırıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka'daki UID temsilcilerine telefonla hitap etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danimarka'daki UID temsilcilerine telefonla hitap etti
Danimarka’da Omicron varyantı vakaları iki günde üçe katlandı

Danimarka’da Omicron varyantı vakaları iki günde üçe katlandı