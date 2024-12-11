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Dünya

Danimarka Başbakanı, ülkedeki Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerini beklediğini belirtti

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından Danimarka'da yaşayan Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmeleri gerektiğini söyledi.

Irmak Akcan  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Danimarka Başbakanı, ülkedeki Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmelerini beklediğini belirtti

Kopenhag

Danimarka Demokratları Partisi Başkanı Inger Stojberg'ın bir sorusuna cevap veren Frederiksen, bir insanın ülkesindeki hayat şartlarının yaşama elverişli olmamasından dolayı mülteci olduğunu, bu şartlar değiştiğinde ise ülkesine geri dönmesi gerektiğine inandığını ifade etti.

Frederiksen, Danimarka'daki yaklaşık 35 bin Suriyelinin kalıcı oturma izni olmadığını kaydederek "Bundan dolayı bu kişilerin ülkelerine dönmelerini umuyoruz." dedi.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.

Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı.

Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

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