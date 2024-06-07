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Dünya

Danimarka Başbakanı Frederiksen saldırıya uğradı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in, başkent Kopenhag'da saldırıya uğradığı bildirildi.

Irmak Akcan  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Danimarka Başbakanı Frederiksen saldırıya uğradı Fotoğraf: Jakub Porzycki/AA

Ankara

CNN'in haberine göre, Danimarka Başbakanlık Ofisi, Başbakan Frederiksen'in Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir kişinin saldırısına uğradığını açıkladı.

Açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı belirtildi.

Frederiksen'in saldırı nedeniyle şoke olduğu aktarılan açıklamada, şüphelinin nasıl saldırdığı ve Başbakan'ın yaralanıp yaralanmadığı konusunda bilgi verilmedi.

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