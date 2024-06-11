Dolar
32.35
Euro
34.70
Altın
2,312.96
ETH/USDT
3,527.10
BTC/USDT
67,047.00
BIST 100
10,051.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Danimarka Başbakanı Frederiksen, saldırıdan sonra hala toparlanmaya çalıştığını söyledi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 7 Haziran'da başkent Kopenhag'da uğradığı saldırının ardından yaptığı açıklamada hem fiziksel hem de zihinsel olarak hala iyileşmekte olduğunu kaydetti.

Nuri Aydın  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Danimarka Başbakanı Frederiksen, saldırıdan sonra hala toparlanmaya çalıştığını söyledi

İstanbul

Frederiksen, saldırıya dair bir televizyon kanalına verdiği demeçte, "Birinin, sahip olduğunuz son fiziksel sınırı aşması çok korkutucuydu. Bunda biraz şok ve şaşkınlık var. Tam olarak kendimde değilim." dedi.

Uğradığı saldırının ardından hem fiziksel hem de zihinsel olarak hala iyileşmekte olduğunu vurgulayan Frederiksen, ofisinden çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Frederiksen, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından sosyal medyada uzun süre tehditler aldığına işaret ederek, "(Saldırı) Muhtemelen başka birçok şeyin de birikimiydi." diye konuştu.

Birey olarak kendisinin yanı sıra başbakanlık sıfatına da saldırı yapıldığını kaydeden Frederiksen, bu saldırının herkese karşı işlenmiş olduğu yorumunu yaptı.

Frederiksen, "Başbakanın endişe duymadan bisikletle işe gidebileceği bir Danimarka'yı tercih ederim. Ben özümde Mette'yim ama ülkenin başbakanıyım. Dolayısıyla (başbakanlık) polis gibi saldırmamanız gereken bir kurum." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Danimarka Başbakanlık Ofisi, Başbakan Frederiksen'in Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir kişinin saldırısına uğradığını açıklamıştı.

Açıklamada, saldırganın gözaltına alındığı belirtilmişti.

Frederiksen'in saldırı nedeniyle şoke olduğu aktarılan açıklamada, şüphelinin nasıl saldırdığı ve Başbakan'ın yaralanıp yaralanmadığı konusunda bilgi verilmemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: Zihinsel olarak bir dönüşüm gerçekleşmediği müddetçe şiddetin önüne geçemeyiz
Sarıyer'de bir yalıdan 150 milyon lira değerinde döviz çaldığı iddia edilen 7 kişi yakalandı
Onaylı Randevu Sistemi, tetkikler için de uygulanacak
Hakkari'de üs bölgelerinin yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor
Bakan Fidan, BRICS+ kapsamında Etiyopyalı ve Belaruslu mevkidaşlarıyla görüştü

Benzer haberler

Danimarka Başbakanı Frederiksen, saldırıdan sonra hala toparlanmaya çalıştığını söyledi

Danimarka Başbakanı Frederiksen, saldırıdan sonra hala toparlanmaya çalıştığını söyledi

Balıkesir'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı

Parkta sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk, dışarı çıkmaya korkar oldu

Danimarka'da Filistin destekçileri, hükümetin İsrail'e silah satışını durdurmasını talep etti

Danimarka'da Filistin destekçileri, hükümetin İsrail'e silah satışını durdurmasını talep etti
İngiltere ve İsviçre'de on binlerce kişi Gazze için sokaklara indi

İngiltere ve İsviçre'de on binlerce kişi Gazze için sokaklara indi
Rusya'nın ilhak ettiği Herson ve Luhansk'a düzenlenen saldırılarda 26 kişi öldü

Rusya'nın ilhak ettiği Herson ve Luhansk'a düzenlenen saldırılarda 26 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet