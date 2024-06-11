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Dünya

İngiltere Kralı Charles'ın ilk resmi portresi hayvan hakları aktivistlerinin saldırısına uğradı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın mayıs ayında tanıtılan ilk resmi portresi, hayvan hakları aktivistlerinin saldırısına uğradı.

Behlül Çetinkaya  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
İngiltere Kralı Charles'ın ilk resmi portresi hayvan hakları aktivistlerinin saldırısına uğradı

Londra

İngiltere medyasında yer alan habere göre, Animal Rising isimli hayvan hakları örgütü aktivistleri, Londra'daki Philip Mould Galerisi'nde sergilenen portreye saldırı düzenledi.

"Wallace ve Gromit" isimli çizgi filmin ana karakterlerinden Wallace'ın yüzünü Kral Charles'ın yüzüne yapıştıran aktivistler, eserin üzerine bir de konuşma balonu yaptı.

Konuşma balonunda, "Gromit, Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA) çiftliklerinde hayvanlara yapılan zulme bak." yazıldı.

Gruptan yapılan açıklamada, hayvanlara karşı yapılan zulme dikkati çekmek için portreyi "yeniden düzenledikleri" ifade edildi.

RSPCA çiftliklerindeki usülsüzlüklere işaret edilen açıklamada, "Charles, çiftliklerdeki hayvanlara karşı zulme duyduğu hassasiyeti açıkça dile getirdi. Şimdi, RSPCA'nın Garanti Planını kaldırma ve hayvan çiftlikleriyle ilgili gerçekleri açıklama çağrısında bulunmasının tam zamanı." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, RSPCA'nın tavuk, domuz, somon ve alabalık çiftliklerinde 280 yasa dışı uygulama ve 94 Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı uygulamalarına aykırılık tespit edildiği de vurgulandı.

Kral Charles'ın taç giydikten sonra gösterilen ilk resmi portresi, sanatçı Jonathan Yeo'nun imzasını taşıyor.

Yeo'ya 2022'de sergilenmek üzere 2020 yılında Kral Charles'ın Galler Prensliğindeki 50'nci yılı için sipariş edilen portre, ilk kez bu yılın mayıs ayında Buckingham Sarayı'nda gösterilmişti.

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