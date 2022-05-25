Dakar'da sanat sokaklara taşındı
Yerel dil Volofçada "gezinti" anlamına gelen Doxantu projesinin direktörü Ndiaye, "Doxantu ile amacımız sanatı galeri ve müzelerden çıkarıp hayatın içine yerleştirmek. Sanatı demokratikleştirmek, herkes için ulaşılabilir kılmak istiyoruz." dedi.
Dakar
Senegal'in başkenti Dakar'da başlayan 14. Dakar Bienali kapsamında hayata geçirilen Doxantu projesi, çağdaş sanatı sokaklara taşıyarak daha ulaşılabilir olmasını amaçlıyor.
Yerel dil Volofçada "gezinti" manasına gelen Doxantu'da heykel, dizayn ve enstalasyondan oluşan 17 çağdaş sanat eseri cezaevi, hediyelik eşya pazarı, üniversite gibi önemli yapılara ev sahipliği yapan sahil şeridinin batı kıyısındaki açık alanda sergileniyor.
Her eserin bir mesaj taşıdığı projede, siyahi hareketin sembollerinden Rosa Park'ın evinden esinlenilmiş bir ev maketi, gözleri motosiklet lastiğinden yapılma devasa bir köpek heykeli ya da Atlantik Okyanusu'nu geçmeye çalışırken kaybolan kaçak göçmenlerin dramını gözler önüne seren insan bedeni formunda plastik poşetler yer alıyor.
Her eserin yanında sanatçıya ve ana fikre ilişkin yer alan açıklamalar da verilmek istenen mesajın geniş kitlelere iletilmesini sağlıyor.
Projede her eser, ya toplumsal bir soruna dikkati çekiyor ya da bir fikir ortaya koyuyor.
Bu mesaj ve fikirler, gün içinde önemli geçiş güzergahlarından olan sahil şeridi sayesinde binlerce kişiye ulaşıyor.
Projenin Sanat Direktörü El Hadji Malick Ndiaye, projenin açılışında AA muhabirine yaptığı açıklamada, sanatı duvarların ötesine taşımak istediklerini söyledi.
Ndiaye, "Doxantu ile amacımız sanatı galeri ve müzelerden çıkarıp hayatın içine yerleştirmekti. Sanatı demokratikleştirmek ve sanatı herkes için ulaşılabilir kılmak istiyoruz." dedi.
Doxantu'nun aynı zamanda şehrin kültürel ve sanatsal yönüne de katkı sunduğuna dikkati çeken Ndiaye, "Her şehrin bir ruhu var, bir dinamiği var. Sanatçıların da bu ahenge katkı sunması kentlerin kimlikleri için çok önemli." ifadesini kullandı.
Ndiaye, çağdaş sanatın sokağa taşınmasıyla yerel halkın da Dakar Bienali'ne daha yakından bakma şansı yakaladığını dile getirdi.
4 kilometrelik şeritte çeşitli aralıklarla yerleştirilmiş eserler, bienalin sonuna kadar sahil şeridinde tutulacak.
14. Dakar Bienali
İlki 1990'da düzenlenen Dakar Bienali, Afrika kıtasının en önemli sanat etkinliği kabul ediliyor.
Kıtadan ve dünyadan birçok sanatçıyı bir araya getiren ve her 2 yılda bir düzenlenen etkinlik, 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle organize edilememişti.
Bu yılki teması yerel Serer dilinde demir işlemek anlamına gelen "Indaffa" olan bienalin resmi seçkisine 28 ülkeden 59 görsel sanatçı katılıyor.
Resmi seçkideki sanatçıların eserleri, Dakar'ın Cap Manuel semtindeki eski Adalet Sarayı'nda sergileniyor, bunun yanı sıra sanatçılar Dakar ve çevresinde de yaklaşık 300 sergi ve performans ile sanatseverlerle buluşuyor.
Bienalin yan etkinliği OFF kısmında ise 350 proje, enstalasyon ve performans yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.