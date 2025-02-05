Cumhuriyetçi Senatör Graham'den Trump'a "Gazze'ye asker göndermeme" uyarısı
ABD'de önde gelen "şahin" Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, gerekirse Gazze'ye asker gönderebileceğini söyleyen Başkan Donald Trump'a "Orta Doğu'ya asker göndermemesi" uyarısında bulundu.
Washington DC
X hesabından yaptığı paylaşımda dolaylı olarak Trump'a seslenen Graham, bölgeye gönderilen Amerikan askerlerinin çatışmaya girme risklerinin olacağını belirtti.
Cumhuriyetçiler arasında savaş yanlısı "şahin" görüşleriyle bilinen Graham, açıklamasında, 1983'te Beyrut'ta öldürülen 241 Amerikan askerine atıf yaparak, şu ifadeleri kullandı:
"(Dönemin ABD Başkanı) Ronald Reagan bu deniz piyadelerini ve askerleri bölgedeki savaşan grupları durdurma planının bir parçası olarak Lübnan'a yerleştirmişti. Ronald Reagan'a ne kadar hayran olsam da bu, onun en kötü kararlarından biriydi. Korkarım ki şimdi de Orta Doğu'nun ortasında Amerikan askerlerini sahaya sürmek 1983'te olduğu gibi aynı sonuçları doğuracaktır."
Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin tamamına yakını Trump'ın açıklamalarını desteklerken, Trump'a yakınlığıyla bilinen Senatör Graham'in bu konuda uyarılarda bulunması dikkati çekti.
Senatör Rand Paul'den de tepki
Öte yandan bir diğer Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul de X hesabından yaptığı paylaşımda Trump'ın Gazze'ye olası asker gönderme fikrine karşı olduğunu belirtti.
Paul, bu sürecin nasıl ilerleyeceğine İsrailliler ile Filistinlilerin karar vermesi gerektiğine işaret ederek, "Önce Amerika diye oy verdiğimizi sanıyordum. Bütçemizi mahvedecek ve askerlerimizin kanını dökecek yeni bir işgali düşünmeye hakkımız yok." değerlendirmesini yaptı.
ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında ABD olarak Gazze'yi devralacaklarını, burada uzun vadeli bir sahipliği düşündüklerini ve Gazze'nin yeniden imarından sonra bölgenin "uluslararası" bir hüviyete sahip bir yaşam alanı olacağını ifade etmişti.
Trump, aynı açıklamasında, Gazze'deki Filistinlilerin Mısır ve Ürdün gibi ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim alanlarına taşınacaklarını söylemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.