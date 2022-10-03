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Dünya

Cumhuriyetçi Parti eski stratejistinden Trump'a suçlama

ABD'de Cumhuriyetçi Partinin eski stratejisti Scott Jennings, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell'e karşı "suikast talimatı verdiği" iddiasında bulundu.

Mücahit Oktay   | 03.10.2022
Cumhuriyetçi Parti eski stratejistinden Trump'a suçlama

New York

Cumhuriyetçi yorumcu Jennings, CNN'de yayınlanan konuşmasında, McConnell'e karşı Trump'ın suikast talimatı verdiği iddiasıyla ilgili, "Her Cumhuriyetçi bunu seslendirebilmeli, reddedebilmelidir. Bu durum parti için kötü bir şeydir." dedi.

Aynı zamanda McConnell'in yardımcısı olan Jennings, Trump'ın, kendisine ait Truth Social sosyal medyasındaki paylaşımlarında Senato'da Kentucky eyaletini temsil eden Azınlık Liderine karşı uzun süredir yaptığı "saldırıların" kabul edilemez olduğunu söyledi.

Jennings, Trump tarafından Jennings'in eşine yönelik eleştirileri de "açık ırkçılık" olarak nitelendirdi.

Jennings, şu ifadelere yer verdi:

"Bir sokak köşesinde birinin bunları mırıldandığını duysanız, bu kişiye başkanlığı veya Cumhuriyetçilerin başkan adaylığını verelim demezdiniz. Dengesiz bir insan sokağa salıverilmiş, kendisi ve başkalarına zarar verebilir, 911'i arayın derdiniz. Bunlar, başkanlığı geri almak isteyen birinin yapacağı işler değil. Bunlar, parti ve ülke için kötü şeyler."

Donald Trump, Kongre'nin seçim oylarını sayma şeklini değiştirmeye desteğini dile getirmesinin ardından McConnell'i hedef almış, Kentucky Senatörünü konuşmalarında sık sık eleştiri konusu yapmıştı.

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