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Dünya

Filistinli diplomatlar, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde Türkçe öğreniyor

Filistinli diplomatlar, Ramallah Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin düzenlendiği Türkçe dil kursunu tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Mücahit Aydemir   | 03.10.2022
Filistinli diplomatlar, Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde Türkçe öğreniyor

Kudüs

Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin Filistin Dışişleri Bakanlığının iş birliğinde Ramallah’taki merkezinde, Filistinli diplomatlara yönelik düzenlediği Türkçe kursularının ilk dönemi sona erdi.

Filistinli 9 diplomat, 3 aylık Türkçe başlangıç seviyesindeki dil kursunu tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Ramallah Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törene, Türkiye’nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Emel Cadu, Kudüs Yunus Emre Kültür Merkezi Müdürü Reha Ermumcu ve davetliler katıldı.

Reha Ermumcu, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, diplomatlara yönelik dil kursunun Filistin Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine gerçekleştiğini söyledi.

Filistinli diplomatların Türk Kültür merkezinde Türkçe öğrenmelerinin kendileri için “gurur kaynağı” olduğunu ifade eden Ermumcu, şunları kaydetti:

“Kudüs ve Ramallah’taki merkezlerimizde şimdiye kadar Filistin toplumunun farklı kesimlerinden çok sayıda kişiye Türkçe eğitimi vermiştik, veriyoruz. Ancak Filistinli diplomatlara yönelik tamamladığımız bu dil kursu ise bir ilk oldu. Filistin Dışişleri Bakanlığının talebi üzerine önümüzdeki dönemlerde de bu kursları devam ettireceğiz ve Türkçe öğrenen Filistinli diplomatların sayısı artacak.”


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