Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Marinskiy Sarayı'nda görüştü.
Kiev
Zelenskiy'nin davetlisi olarak, Türkiye ile Ukrayna arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Onuncu Toplantısı'na katılmak üzere Kiev'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına yapılan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakmasının ardından Marinskiy Sarayı'na geçti.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Marinskiy Sarayı'nda resmi törenle karşılandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Kiev'deki Meçhul Asker Anıtı'nı ziyaret etti
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna geriliminde tüm taraflara itidal ve diyalog çağrısı
Erdoğan, buradaki resmi karşılama töreni sonrası Zelenskiy ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, görüşme öncesinde "Şeref Defteri"ni imzaladı.
İki liderin görüşmesi, yaklaşık 3 saat 10 dakika sürdü. Bu toplantının ardından konsey toplantısına geçildi.
Toplantı yaklaşık yarım saat sürdü.
Konsey toplantısı sonrası anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı yapılacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.