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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşka Vucic tarafından resmi törenle karşılandı.

Enes Kaplan   | 07.10.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da resmi törenle karşılandı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, özel uçak "TUR" ile TSİ 13.00'te Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Belgrad Nikola Tesla Havalimanı'nda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic karşıladı. ( Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı ) 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından resmi törenle karşılandı.

Sırbistan Sarayı'ndaki resmi törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in yerlerini almalarının ardından, top atışları eşliğinde iki ülke milli marşları dinlendi.

Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve Vucic, daha sonra heyetlerini birbirine takdim etti.

Erdoğan ve Vucic, törenin ardından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 140'ıncı yıl dönümü dolayısıyla Sırbistan Devlet Arşivlerindeki belge ve fotoğraflardan oluşan sergiyi gezdi.

Baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçen Erdoğan ve Vucic, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına başkanlık edecek. 

Anlaşmaların imza törenine katılacak Erdoğan ve Vucic, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Resmi karşılama töreninde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan "TC TUR" uçağına, Sırbistan hava sahasına girişinde Sırbistan hava kuvvetlerine ait uçaklar eşlik etti.

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