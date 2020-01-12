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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesinde, Libya başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.

Berk Özkan   | 12.01.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Istanbul

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.


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