Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesinde, Libya başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
Istanbul
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Libya başta olmak üzere bölgesel konular ele alındı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.