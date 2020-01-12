İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı

Euro
6.54
Dolar
5.88
BIST 100
118,663.70
Altın
1,559.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi "rejim karşıtı gösterileri kışkırttığı" iddiasıyla gözaltına alındı

"Bazı radikal ve yıkıcı eylemleri organize etmeye ve kışkırtmaya çalıştığı" öne sürülen Büyükelçi Rob Macaire bir süre sonra serbest bırakıldı.

Ahmet Dursun   | 12.01.2020
İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi "rejim karşıtı gösterileri kışkırttığı" iddiasıyla gözaltına alındı

Ankara

İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna uçağında hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğine katılan İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Rob Macaire'in "bazı radikal ve yıkıcı eylemleri organize etmeye ve kışkırtmaya çalıştığı" iddiasıyla gözaltına alındığı ve bir süre sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Macaire, Emir Kebir Üniversitesinin önünde Ukrayna uçağının kurbanlarını anma etkinliğine katıldı.

Etkinliğin atılan sloganlarla rejim karşıtı gösterilere dönüştüğü ve bu sırada İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Macaire'in "bazı radikal ve yıkıcı eylemleri organize etmeye ve kışkırtmaya çalıştığı" öne sürüldü.

Bunun üzerine gözaltına alınan İngiliz Büyükelçi birkaç saat sonra serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Süleymani sonrası İran’ın bölgesel politikaları
Brezilya’yı 2020’li yıllarda ne bekliyor?
Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkileri stratejik boyutlar kazanıyor
ABD-İran çatışması vekiller üzerinden devam edecek
GÖRÜŞ - Araplar Türkiye’den neden korkar?

Benzer haberler

İranlı muhalif liderden Hamaney'e: Rehberlik için yeterli şartlara sahip değilsiniz

İranlı muhalif liderden Hamaney'e: Rehberlik için yeterli şartlara sahip değilsiniz

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı

İran ABD'nin yeni yaptırımlarını kınadı

Ruhani, Zelenskiy'i arayarak düşürülen uçak nedeniyle özür diledi

Ruhani, Zelenskiy'i arayarak düşürülen uçak nedeniyle özür diledi
Tahran'da rejim karşıtı gösteri

Tahran'da rejim karşıtı gösteri
Johnson'dan uluslararası soruşturma çağrısı

Johnson'dan uluslararası soruşturma çağrısı