Cumhurbaşkanı Erdoğan Nijeryalı mevkidaşı Buhari'yi kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen Muhammadu Buhari’yi arayarak, tebrik etti.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari’yi arayarak, yeniden göreve seçilmesinden ötürü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Buhari’yi telefonla aradı.Erdoğan, cumhurbaşkanlığı görevine yeniden seçilen Buhari'yi tebrik etti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.