Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
Doha
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.
Başkent Doha'daki İnci Sarayı'nda yaklaşık 3 saat süren baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmenin ardından resmi çalışma yemeğine geçildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.