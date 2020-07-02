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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Zafer Fatih Beyaz   | 02.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani bir araya geldi

Doha

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. ( TCCB/Murat Çetinmühürdar - Anadolu Ajansı )

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik çalışma ziyareti kapsamında geldiği Katar'da, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Başkent Doha'daki İnci Sarayı'nda yaklaşık 3 saat süren baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmenin ardından resmi çalışma yemeğine geçildi.

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