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Dünya

AB ve İngiltere müzakerelerde uzlaşı sağlayamadı

Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerde uzlaşı sağlanamadı.

Ata Ufuk Şeker   | 02.07.2020
AB ve İngiltere müzakerelerde uzlaşı sağlayamadı

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, AB'den 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere ile gelecekteki ilişkileri belirleyecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerin Brüksel’de gerçekleştirilen son turunun ardından açıklamalarda bulundu.

Sınırlı sayıda uzmanla yüz yüze gerçekleştirilen müzakerelerde somut ilerleme olmadığına dikkati çeken Barnier, "Amacımız anlaşma sağlamak için hızlı bir şekilde müzakere gerçekleştirmekti. 4 gün boyunca devam eden görüşmelere rağmen belirgin farklar bulunuyor." dedi.

Barnier, İngiltere ile bir anlaşma yapılması için ticaretin adil rekabet ortamında gerçekleşmesi, sürdürülebilir ve dengeli bir balıkçılık anlaşması yapılması ve uzlaşmazlıkların giderilebileceği bir çerçeve kurulması gerektiğini belirtti.

Müzakerelerin gelecek hafta Londra'da devam edeceğini söyleyen Barnier, uzlaşmanın bütün tarafların faydasına olduğunu vurguladı.

Süreç hakkında

Taraflar, 2020 sonuna kadar gelecekteki ilişkilerini düzenleyecek kapsamlı bir anlaşmaya ilişkin müzakere yürütecek.

Müzakerelerde ticaretin yanı sıra balıkçılık, havacılık, ilaç ve güvenliğe kadar çeşitli konular ele alınıyor.

AB, tüm bu konularda bir yıldan az bir sürede anlaşmaya varmanın zor olduğunu savunarak sürenin uzatılmasını talep ediyordu.

AB ve İngiltere arasında imzalanan ayrılık anlaşmasından ötürü tarafların müzakere sürecini ve geçiş dönemini uzatmak için haziran sonuna kadar karar vermeleri gerekiyordu. İngiliz yetkililer, geçiş dönemini uzatmamakta ve müzakerelerin 2020 sonuna kadar tamamlanmasında ısrar ediyordu.

Eğer anlaşmaya varılamazsa iki taraf arasındaki ticari ilişkiler 31 Aralık 2020 sonrasında Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre yapılacak.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

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