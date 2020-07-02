Euro
7.74
Dolar
6.85
BIST 100
116,695.80
Altın
1,772.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump'a göre Amerikan ekonomisi 'hızlı' ve 'güçlü' geri döndü

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler yaşayan Amerikan ekonomisinin hızlı ve güçlü bir geri dönüş yaşadığını söyledi.

Dildar Baykan,Dilara Zengin   | 02.07.2020
Trump'a göre Amerikan ekonomisi 'hızlı' ve 'güçlü' geri döndü

Washington

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, bugün açıklanan işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Borsa verilerinin son günlerdeki ilerleyişine işaret eden Trump, "Borsa çok iyi işler çıkarıyor, bu da benim için daha iyi istihdam rakamları demek oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınının ABD'deki işsizlik rakamlarını olumsuz etkilediğini vurgulayan Trump, "Bugün açıklanan işsizlik rakamları, ekonomimizin çok ama çok güçlü bir şekilde geri döndüğünün habercisi. Kovid-19'un bazı bölgelerdeki yangınını söndürüyoruz, valilerle yakından çalışıyoruz ve bu işe yarıyor." dedi.

Trump, Kovid-19 salgınının etkisinin azalmasıyla ilerleyen aylarda işsizlik rakamlarında daha da düşüş olacağını kaydederek "Krizin üstesinden geliniyor." yorumunu yaptı.

ABD'deki işsizlik rakamlarının iyileşmesine işaret eden Trump, "Bu sadece şans değil, bu çok fazla yetenek gerektiriyor. Tüm bu güzel haberler, benim yönetimimin Kongredeki ortaklarımızla ABD ekonomisini bu korkunç olaydan kurtarmak için attığı tarihi adımların sonucu." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 sonrası Amerikan ekonomisinin hızlı bir geri dönüş yaşadığını vurgulayan Trump, "3. çeyrek tarihi başarılara tanıklık edecek. Güzel olan şey şu ki bu rakamlar kasım ayındaki seçimlerden önce açıklanacak ve insanlar her şeyi görebilecek." diye konuştu.

Hazine Bakanı Mnuchin'den değerlendirme

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de bugün açıklanan istihdam verilerinden duydukları memnuniyeti dile getirerek “İşimiz bitmedi ve Kovid-19 nedeniyle işini kaybeden her bir Amerikalı işine geri dönene kadar bitmeyecek.” değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 krizi nedeniyle bir kısım işletmenin darbe alacağına dikkati çeken Mnuchin, bu işletmelere yönelik ilave kaynak gerekeceğini ifade etti.

Mnuchin, ekonominin yeniden normale dönmesi için güvenli bir yol olduğunu ve bunu dikkatlice izlediklerini belirterek insanları güvenli bir şekilde işlerine geri döndürebileceklerini kaydetti.

Hazine Bakanı Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump’ın istihdamı korumak için bir sonraki destek paketi için ne gerekiyorsa yapmaya kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

ABD'deki işsizlik rakamları

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam, haziranda beklentileri geride bırakarak 4,8 milyon arttı. Ülkede işsizlik oranı ise beklenenden fazla düşüş kaydederek yüzde 11,1'e geriledi.

İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 27 Haziran ile biten haftada 1 milyon 427 bine geriledi ancak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Analistler, iyi gelen istihdam verilerinin Kovid-19 salgınının olumsuz etkilediği Amerikan iş gücü piyasasındaki toparlanmaya işaret ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de günlük Kovid-19 vaka sayısı rekor artışla 50 bini geçti
Trabzon Havalimanı'nda Kovid-19 testleri yapılmaya başlandı
İran'da riskli bölgelerde yeni koronavirüs tedbirleri devrede
Kovid-19'u yenen sağlık çalışanları immün plazma bağışlarıyla da şifa oluyor
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 11 bini geçti

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Trump'a göre Amerikan ekonomisi 'hızlı' ve 'güçlü' geri döndü

Merkez Bankası: Öncü göstergeler istihdam imkanlarının kısmen iyileştiğini göstermekte

İhracatın ithalatı karşılama oranı haziranda yüzde 82’ye yükseldi

İhracatın ithalatı karşılama oranı haziranda yüzde 82’ye yükseldi
Bakan Albayrak: Borsa İstanbul 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı

Bakan Albayrak: Borsa İstanbul 11 yılın en iyi çeyreklik performansına imza attı
Borsa İstanbul'dan son 11 yılın en iyi çeyreklik performansı

Borsa İstanbul'dan son 11 yılın en iyi çeyreklik performansı