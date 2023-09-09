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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-Yeol ile görüştü.

Kaan Bozdoğan  | 09.09.2023 - Güncelleme : 09.09.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon ile görüştü Fotoğraf: TCCB / Murat Çetinmühürdar

İstanbul

Erdoğan, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirve kapsamında Güney Koreli mevkidaşı Yoon Suk-Yeol ile bir araya geldi.

Türkiye-Güney Kore ikili ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, mevcut ilişkileri geliştirecek adımlar ile iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

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