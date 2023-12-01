Cumhurbaşkanı Erdoğan COP 28 kapsamında ikili temaslarda bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında Expo City Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde İskoçya Başbakanı Yusuf ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında daha sonra İtalya Başbakanı Giorgia ile görüştü.
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