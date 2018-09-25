Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri başladı. Erdoğan, Genel Kurula hitap etti.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği BM 73. Genel Kurulu görüşmeleri başladı. Erdoğan, Genel Kurula hitap etti.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;br class="k-br" /&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM, 73 yıllık geçmişinde hiç de küçümsenemeyecek başarılar elde etmiştir. Ancak zaman içinde insanlığın barış ve refah beklentilerini karşılamaktan uzaklaştığı da bir gerçektir." dedi.

"BM Güvenlik Konseyi yaşanan zulümlere seyirci kalan bir yapıya bürünmüştür"

Erdoğan, "BM Güvenlik Konseyi, veto hakkına sahip 5 üyenin çıkarlarına hizmet eden, yaşanan zulümlere seyirci kalan bir yapıya bürünmüştür." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Filistin meselesine değinerek şöyle dedi:

"Filistinlilere uygulanan zulme ses çıkartmayanların, onlara yapılan yardımları kısma gayretleri, sadece zalimlerin cesaretini artırmaktadır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm dünya arkasını dönse bile biz, mazlum Filistinlilerin yanında yer almaya, ilk kıblemiz Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

"Dünya 5'ten büyüktür derken insanlığın ortak vicdanının sesi olduğumuza inanıyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM'de kapsamlı bir reforma gidilmesi gerektiğini belirterek, "Dünya 5'ten büyüktür derken insanlığın ortak vicdanının sesi olduğumuza inanıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya genelindeki gelir dağılımı eleştirerek şöyle dedi:

"Bugün dünyanın en zengin 62 kişisinin mal varlığı, nüfusun yaklaşık yarısına yani 3,6 milyar insana denkse burada bir sorun var demektir." dedi.

"Gelin BM'yi insanlığın adalet beklentisinin sözcüsü ve uygulayıcısı haline getirelim"

Erdoğan, "Gelin bu dünyada her şeyin yerli yerine konulmasını sağlamak için BM'yi insanlığın adalet beklentisinin sözcüsü ve uygulayıcısı haline getirelim." dedi.

Türkiye, Suriyeli sığınmacılar için bugüne kadar 32 milyar dolar harcadı

Erdoğan, Türkiye'nin Suriyeli sığınmacılar için bugüne kadar 32 milyar dolar harcadığını belirterek, "Buna karşılık dışarıdan aldığımız destek, uluslararası kuruluşlardan 600 milyon dolar, AB'den de şu ana kadar fiilen verilen tutar 1,7 milyar avro düzeyindedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Avrupa başta olmak üzere dünyanın büyük bir mülteci akınına uğramasının önüne geçen Türkiye'ye daha fazla destek verilmesini bekliyoruz."

Suriye konusuna değinen Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Cerablus ve Rai bölgelerini DEAŞ'tan, Afrin bölgesini PKK-PYD-YPG terör örgütünden temizleyerek 4 bin kilometrekarelik bir alanı milyonlarca Suriyeli için güvenli ve huzurlu bir yer haline getirdik."

"Soçi mutabakatıyla Suriye Rejiminin kanlı saldırılarının önüne geçtik"

Erdoğan, "Soçi mutabakatıyla rejimin 3,5 milyon sivilin yaşadığı İdlib Çatışmasızlık Bölgesi'ne yönelik kanlı saldırılarının önüne geçtik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz, Münbiç'ten başlayarak Irak sınırına kadar olan Suriye topraklarının tamamını teröristlerden temizlemektir." dedi.

"Buradan tüm tarafları Suriye'de adil ve sürdürülebilir siyasi çözüm için destek olmaya davet ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan tüm tarafları, Suriye'de adil ve sürdürülebilir siyasi çözüm arayışlarına yapıcı bir anlayışla destek olmaya davet ediyorum."

"Teröristleri silahla donatanlar gelecekte bunun acısını mutlaka çekeceklerdir"

Erdoğan, "Taktik çıkarları uğruna teröristleri on binlerce tır, binlerce kargo uçağı silahla donatanlar gelecekte bunun acısını mutlaka çekeceklerdir" dedi.

"Son 5 yılda yürüttüğümüz kararlı mücadele sayesinde, FETÖ'yü ülkemizde büyük ölçüde tasfiye ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizin desteğiyle son 5 yılda yürüttüğümüz kararlı mücadele sayesinde, FETÖ'yü ülkemizde büyük ölçüde tasfiye ettik. Türkiye'nin ikazlarına kulak veren, tecrübelerinden ders alan ülkeler, birer birer bu örgütü deşifre ediyor ve topraklarından kovuyor." dedi.

"FETÖ'nün Amerika'da devlet bütçesinden yılda aldığı para 763 milyon dolardır"

Erdoğan, "FETÖ'nün, Amerika'nın 27 eyaletinde, sadece charter okullar aracılığıyla devlet bütçesinden yılda aldığı para 763 milyon dolardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında tüm ülkeri FETÖ konusunda uyararak şöyle dedi:

"Buradan tüm dünya ülkelerini, FETÖ terör örgütüne karşı dikkatli olmaya ve harekete geçmeye davet ediyorum."

Erdoğan, "(FETÖ) Bunun başı şu anda ABD'de, Pensilvanya'dadır. 400 dönümlük arazide yaşamakta, buradan dünyanın 160 ülkesine terör ihraç etmektedir."

"Ekonomik yaptırımların silah gibi kullanılması karşısında hiçbirimiz sessiz kalamayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ticari anlaşmaların keyfi bir şekilde iptal edilmesi, ekonomik yaptırımların silah gibi kullanılması karşısında hiçbirimiz sessiz kalamayız." dedi.

Dünya ticaret düzenine değinen Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Dünya ticaret düzeninin tek taraflı kararlarla bozulmasına engel olmak için hep birlikte çalışmalıyız."

"Bugün bazı ülkeler ısrarla kaos çıkarmaya çalışıyor"

Erdoğan, "Bugün bazı ülkeler ısrarla kaos çıkarmaya çalışıyor. Merhametin, vicdanın, hukukun, hakkaniyetin, umudun kaybolduğu bir dünya düzeni kadar büyük tehlike yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, sorunlarımızı eşit şartlarda yürütülecek yapıcı diyalogla çözmekten yanayız. Her alanda olduğu gibi ekonomi konusunda da sorumlu hareket edilmesini bekliyoruz." dedi.