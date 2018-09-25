Afganistan'da bu yılın ilk altı ayında hava saldırılarında 149 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

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BM'nin Afganistan Yardım Misyonundan (UNAMA) yapılan açıklamada, 2018 yılının ilk altı ayında Afganistan'da düzenlenen hava saldırılarında 149 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Aynı dönemde hava saldırılarında yaralanan sivillerin sayısının 204 olduğuna dikkat çekilen açıklamada, hava saldırılarında ölenlerin çoğunun çocuk ve kadınlardan oluşmasının kaygı verici olduğu aktarıldı.

Saldırıların çoğundan yabancı güçlerin sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, son olarak 3 gün önce ülkenin Kapisa vilayetinde düzenlenen hava saldırısında 9 sivilin öldüğü belirtildi.

2009 yılından itibaren ülkede yaşanan sivil ölümlerinin kayıtlarını tutan BM, bu rakamın geçmiş dönemden bu yana en yüksek sivil kaybı olduğunu vurguladı.

Muhabir: Sayed Khodaberdi Sadat