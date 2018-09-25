İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinli toprağa verildi

Fotoğraf: AA/Ali Jadallah

GAZZE

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey sınırı yakınında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde açtığı ateş sonucu dün şehit düşen Filistinli Muhammed Fayiz Ebu es-Sadık (21) gözyaşları içinde toprağa verildi.

İsrail askerlerinin Gazze kentinin kuzeyindeki gösterilere müdahalesi sırasında açtığı ateş sonucu şehit düşen Ebu Sadık'ın cenaze törenine çok sayıda Filistinli katıldı.

Ebu Sadık'ın naaşı, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati mülteci kampındaki Tevhid Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından kentteki Şeyh Rıdvan mezarlığında defnedildi.

Toprağa verilen Ebu Sadık'ın şehadetiyle İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemlere müdahalesinde yaşamını yitirenlerin sayısı 186'ya yükseldi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde denize yakın bölgede barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamında dün düzenlenen gösterilere katılan Ebu Sadık, İsrail askerlerinin göstericilere gerçek mermiyle ateş açması sonucu şehit düşmüştü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin müdahalesinde ayrıca 10 kişinin gerçek mermiyle yaralandığını yaklaşık 80 kişinin gazdan etkilendiğini açıklamıştı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Muhabir: Esra Çetin,Afra Aksoy