COP29'da sürdürülebilirlik konusundaki görüş ve öneriler ele alındı
Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) yer alan Türkiye pavilyonu, sürdürülebilirlik alanında düzenlenen panele ev sahipliği yaptı.
Bakü
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen COP29 kapsamında hazırlanan Türkiye pavilyonunda, Ticaret Bakanlığı AB Tek Pazar ve Yeşil Mutabakat Daire Başkanı Gülizar Yavaş moderatörlüğünde "SOCAR Türkiye Sürdürülebilirlik Paneli" gerçekleştirildi.
Yavaş, Gümrük Birliği sayesinde Türk mallarının herhangi bir ek belge, sertifika veya akreditasyon sürecine ihtiyaç duymadan AB pazarına girdiğini söyledi.
Türk kalite veya endüstriyel altyapısının Avrupa standartlarıyla uyumlu olduğuna dikkati çeken Yavaş, "Türkiye, AB standartlarıyla uyumlu mallar üretebiliyor ve bu da Türk kamu otoritelerine ve özel sektöre, Gümrük Birliği'nin iki tarafı arasındaki ticaretin yüksek hacmi nedeniyle sürdürülebilirlik yolculuğuna yeni bir boyut kazandırıyor." dedi.
Yavaş, Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın temel yönlerinden birinin iklim değişikliğinden kaynaklanan sorunlarla başa çıkmak olduğunu belirtti.
"İnsana yapılan yatırım"
Panelde konuşan SOCAR Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov toplumsal kalkınmayı insana yapılan yatırım olarak gördüklerini ifade ederek, "Sürdürülebilir kalkınmanın toplumların üretkenliğine bağlı olduğunu inanıyoruz. Sürdürülebilir kalkınma için tek çarenin birlikte hareket etmek ve kültürler arası etkileşim olduğuna inanıyoruz. SOCAR Türkiye olarak, mali başarılarımızın ötesinde, çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerimizle de fark yaratma amacındayız." diye konuştu.
Şirketin Strateji ve Sürdürülebilirlik Başkanı Ömür Önk de sürdürülebilirliği stratejilerine ve iş modellerine entegre etmenin artık bir istek değil, zorunluluk olduğunu söyledi.
Bu bağlamda, yakın zamanda çevre, sosyal ve yönetim başlıklarında bir sürdürülebilirlik yol haritası geliştirdiklerini anlatan Önk, "Sürdürülebilirlik hedeflerimizi ilerletmek ve düşük karbonlu çözümlere geçişi hızlandırmak için aktif olarak ortaklıklar kuruyoruz. Şirketimiz bugünün ihtiyaçlarını karşılayarak ve yarın için düşük karbonlu bir geleceği güvence altına alarak enerji dönüşümüne öncülük etmeye kararlıdır." ifadelerini kullandı.
Şirketin AR-GE Genel Müdürü Bilal Guliyev ise üniversiteler ve paydaşlarla, atık akışlarının değerlendirilmesine odaklandıkları geniş bir proje portföyleri olduğunu belirterek, bunlardan bazılarını birkaç yıl içerisinde devreye alacaklarını bildirdi.
Kamu Gözetimi Kurumu Sürdürülebilirlik Standartları Daire Başkanı Gülşah Günay da Türkiye'de PETKİM gibi yaklaşık 500 şirketin zorunlu sürdürülebilirlik raporlarını, şeffaf ve karşılaştırılabilir şekilde 2025'te ilk kez yayımlayacaklarını aktardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.