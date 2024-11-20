Dolar
34.50
Euro
36.53
Altın
2,621.44
ETH/USDT
3,122.20
BTC/USDT
92,961.00
BIST 100
9,269.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin Los Angeles kentinde Meclis, göçmenlerin korunmasını öngören yönetmeliği kabul etti

ABD'nin Los Angeles kentinde Belediye Meclisi, kentte yaşayan göçmenlerin korunmasının yasalar çerçevesinde düzenlenmesini öngören yönetmeliği oybirliğiyle kabul etti.

Şilan Turp  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
ABD'nin Los Angeles kentinde Meclis, göçmenlerin korunmasını öngören yönetmeliği kabul etti

Los Angeles

Bir yıldan uzun bir süre önce taslağı hazırlanan ve kentteki göçmenleri korumak amacıyla, kent kaynaklarının ve personelinin federal göçmenlik uygulamalarını yürütmek üzere kullanılmasını yasaklayan yönetmelik kararı, ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki Belediye Meclisinde oylamaya sunuldu.

"Sığınak şehir" olarak adlandırılan yönetmelik, mecliste oybirliğiyle kabul edildi.

Meclis üyesi Hugo Soto-Martinez, Los Angeles'ın Göç ve Gümrük Muhafaza İdaresi (ICE) ile hiçbir şekilde işbirliği yapmayacağına dair "çok net bir mesaj" verdiklerini kaydederek, "insanların kendilerini güvende hissetmelerini" amaçladıklarını belirtti.

Öte yandan, Belediye binası önünde toplanan çok sayıda kişi, ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump'ın ocakta başlayacak yeni dönem yönetimine ilişkin endişelerini ve kentin göçmen nüfusunu koruma isteklerini dile getirdi.

Los Angeles Belediye Meclisinin bu adımı, seçilmiş Başkan Trump'ın göçmenlere yönelik "toplu sınır dışı etme" vaadinin ardından geldi.

Trump, 18 Kasım'da, Truth Social sosyal medya platformunda kendisini etiketleyerek "Haberlere göre, Trump yönetimi ulusal acil durum ilan etmeye hazırlanıyor ve kitlesel sınır dışı etme programıyla (Joe) Biden'ın işgalini geri çevirmek için askeri varlıkları kullanacak" paylaşımını yapan bir kişiye "Doğru" yanıtını vererek, ülkede bulunan düzensiz göçmenlerin toplu sınır dışı edilmesi planının, ulusal acil durum ilanını ve orduyu içereceğini teyit etmişti.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Trump, 5 Kasım'da yapılan 2024 Başkanlık Seçimleri kampanyası sırasında, ABD ile savaş halindeki bir ülkeden gelen ve 14 yaş üstü herkesin gözaltına alınarak sınır dışı edilmesine izin veren 18. yüzyıldan kalma "Yabancı Düşmanlar Yasası"nı kullanarak düzensiz göçmenleri toplu olarak sınır dışı etme sözü vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Yenidoğan çetesi" davasının duruşması 3. gününde sürüyor
7. Din Şurası 26-28 Kasım'da Ankara'da yapılacak
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunda sis ulaşımı yavaşlattı
Kabatepe-Gökçeada feribot hattında 2 sefer iptal edildi
MİT, gri kategoride aranan MKP üyesi terörist Çelik'i Orta Doğu ülkesinde yakaladı

Benzer haberler

Kripto para piyasasında "Trump yükselişi"

Kripto para piyasasında "Trump yükselişi"

ABD'nin Los Angeles kentinde Meclis, göçmenlerin korunmasını öngören yönetmeliği kabul etti

Trump, SpaceX'e ait Starship roketinin fırlatılmasını Musk'la izledi

Trump, doktor Mehmet Öz'ü federal sağlık hizmetleri Medicare ve Medicaid'in direktörlüğüne aday gösterdi

Trump, doktor Mehmet Öz'ü federal sağlık hizmetleri Medicare ve Medicaid'in direktörlüğüne aday gösterdi
Trump, Ticaret Bakanlığına milyarder iş insanı Howard Lutnick'i aday gösterdi

Trump, Ticaret Bakanlığına milyarder iş insanı Howard Lutnick'i aday gösterdi
Musk ile ABD Başkanlığına seçilen Trump'ın hukuk danışmanı arasında gerilim yaşandığı iddiası

Musk ile ABD Başkanlığına seçilen Trump'ın hukuk danışmanı arasında gerilim yaşandığı iddiası
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet