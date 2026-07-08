ABD'nin şubatta İran'ın güneydoğusunda Minab kentindeki ilkokula düzenlenen ve 168 çocuğun hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili istihbarat raporlarını görmezden geldiği öne sürüldü.

CNN: ABD, İran'daki okul saldırısında istihbaratın uyarılarını dikkate almadı ABD'nin şubatta İran'ın güneydoğusunda Minab kentindeki ilkokula düzenlenen ve 168 çocuğun hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili istihbarat raporlarını görmezden geldiği öne sürüldü.

CNN'in konuya yakın 3 kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD ordusunda görevli üst düzey komutanlar, İran'daki hedeflere dair istihbaratın oldukça eski olduğuna dair veri tabanı bilgilerini hesaba katmadı.

İstihbarat ve askeri yetkililer arasında gönderilen mesajlar, yıllar önceki istihbarata dayanan hedeflerin yeniden gözden geçirilmesini içeriyordu.

Kaynaklardan biri, ABD askeri yetkilileri hakkında "Saldırıdan sonra günler içinde nasıl bir hata yaptıklarını anladılar." ifadesini kulandı.

ABD-İsrail'in, 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ilk saatlerinde Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 168 çocuk dahil 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti. Saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği ve okulun 40 dakika arayla iki kez vurulduğu ortaya çıkmıştı.

Saldırının sorumlusu CENTCOM Komutanı Brad Cooper, Kongre'de verdiği ifadede, okulun "aktif bir İran Devrim Muhafızları Ordusu füze üssünde bulunduğunu" iddia etmişti.